自助餐兩盒600元！她看傻PO文 釣出行家曝省錢秘訣

2018年03月29日 10:01 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

新竹有一名女網友日前在臉書抱怨，表示在延平路附近買了兩盒自助餐，雖然菜色相當不錯，但第一次買自助餐買到600元，讓她感到相當困惑，想確定是自己不知時價還是被坑了，因此發文向網友們請教，殊不知意外釣出專業網友分享買自助餐的省錢秘訣。

自助餐兩盒600元(圖翻攝自/爆廢公社)

女網友在《爆廢公社》PO出兩盒便當照，裡面有青椒炒牛肉、醉雞、蝦仁炒蛋及鹹蛋苦瓜等，分量看起來相當豐富，不過這兩盒要價600元，不免讓網友質疑「真的沒買過這麼貴的，這樣就要600元？」。許多網友留言笑道「有撒金箔 ，只是你沒注意」、「600元去吃三媽臭臭鍋，可以吃到吐，還有冰淇淋可以吃」。

有網友專業的分析出買自助餐時的省錢秘訣(圖翻攝自/爆廢公社)

之後，也意外釣出內行的網友傳授，如何買自助餐的省錢秘訣「我有觀察過某些自助餐店的算錢規則，就是你這樣買他就知道你是一群人要吃的，都會給你算貴一點，但如果分成2~3個便當買，應該是不用到600元」，主菜若是分開買，絕對比放一起買來得便宜，而個人的穿著也會影響老闆決定價格的因素。

還有網友分享自己的銅板價便當照(圖翻攝自/爆廢公社)

許多人看完精闢的分析後表示「自助餐系？」、「沒錯，這個如果分成四份來買，600元還找很多」、「當時我穿便服跟穿學校制服去買時，價格居然不一樣...我都覺得老闆在整我了」、「兩個人吃一份自助餐，比買兩個便當少，不管是飯還是菜」。