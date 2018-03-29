約好8年後同聚會 他呆站母校苦等...結果讓人超傻眼！

約好8年後同聚會 他呆站母校苦等...結果讓人超傻眼！(圖片／翻攝自推特)

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／綜合整理

相信許多人在學生時期，可能都有過和好同學相約長大後來場聚會的約定，但有一名男子表示，自己在國小時和同學們相約20歲那年重回校園聚會，沒想到完全不見有人來赴約，他就這樣站在樹下苦等。事後他將整件事情PO上網，引發網友熱烈討論。

一名日本男子西平善二朗在推特上發文表示，8年前從國小畢業，當時和幾個好同學相約20歲那年要重回小學聚會，他一直謹記這項承諾，就在2018年3月24日這天，他依約定回到了學校，苦等多時都沒有任何人出現，他感慨的寫下「畢業8年，我重回小學團聚，但是沒有人來」。

約好8年後同聚會 他呆站母校苦等...結果讓人超傻眼！ 約好8年後同聚會 他呆站母校苦等...結果讓人超傻眼！(圖片／翻攝自推特)

後來，他請一名6年級的學弟幫他在約定地拍張照，照片中西平善二朗手拿著畢業紀念冊及一張1萬元日幣紙鈔，畢業紀念冊上甚至能清楚看見當時約定好的聚會日期。事件曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「哈哈哈以前真的曾做過這種事XD約定說長大要怎樣怎樣的哈哈哈」、「可憐的邊緣人」、「手機聯絡一下很難嗎XD」、「幫QQ有點慘」。

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