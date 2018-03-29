讓阿嬤變健康！超佛心雇主塞1萬給看護 「沒花完別回來」

2018年03月29日 12:07 杜炤佑

這麼佛心的老闆哪裡找？日前有網友在醫院聽到一名外籍看護與雇主的對話，名為阿麗莎的看護平常負責照顧阿嬤，當時突然收到雇主給的5000元，要她買完給長輩吃的東西後，剩下留著自己花，後來雇主又掏出5000元，要她買些東西寄給家鄉的孩子，讓她相當感動，故事也讓許多網友誇讚。

網友在臉書《爆廢公社公開版》分享一段在醫院的談話，一名雇主先是拿出5000元給看護阿麗莎，並說：「妳先買阿嬤要吃的東西給她，剩下的妳買妳的東西。」阿麗莎則很不好意思地表示金額太多，而且她不需要再買東西。沒想到，雇主又再掏5000元給她，要她遠方的孩子買點東西，然後寄回去，還開玩笑地說：「沒有把錢花完，不要回來。」讓阿麗莎不好意思地說：「謝謝老闆！」

聽到這番對話，就有旁人問雇主為何對看護這麼好，雇主則說，阿麗莎平時很努力照顧他的母親，還讓母親的身體越來越健康，「她們賺的錢很少，還要被抽成，生活不好過，所以我給她多一點。」讓原PO聽了不禁想說：「這個雇主真的讓我另眼相看！」

對此，其他網友看了紛紛回應，「你對她好，她也會感恩回報」、「可遇不可求啊」、「遇到好老闆，真的不容易」、「用心照顧的外勞，雇主也用心疼愛，這樣才是雙贏」、「很棒的故事，希望天下的雇主與看護都能這樣相處」。