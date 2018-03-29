中了嗎？主管最愛的下屬具備這三大特質

2018年03月29日 14:07 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

最近常有朋友跟我說：「大米幫個忙，我手上有一份還不錯的工作，你有沒有適合的人可以推薦。」我看看朋友們開出的職缺跟薪資待遇，真的很亮眼，她們除了要求這職位必須具備的關鍵能力外，都要求這個人需具備「好相處」、「個性好」這兩大特點。

當這兩大要求提出來後，我腦中能推薦的人就少了，為什麼會這樣？這要求不是很尋常嗎？

非常尋常，但很難，我跟你說個很弔詭的事情，在職場上，很有能力的人，因為自己也知道自己是個咖，往往脾氣就不太好，常有種「老娘說了算，你少囉嗦的氣魄」，或是「大爺我就是對的，你少廢話耽誤我時間」，如此豪氣，當然難溝通。

主管在選擇錄用一個新進員工時，除了會看重這個人的能力外，這個人的個性也是很重要的評估，大家每天上班相處九個小時，如果招募進來的人，非常難溝通，且愛發脾氣，你說這是不是像是埋了一個炸彈在身邊嗎？誰會想啊！

有些人很聰明，想說我只要常常對大家臭臉，鳥事就不會來找我，對！真的是如此，但從此不論是升官的機會，還是幫你引薦的機會，也通通不會來找你囉！你可以從此跟自己的臭臉長相廝守，做萬年職員到退休。

以主管來說，主管最愛的屬下，往往具有這三種特質：1乖、2聽話、3不靠腰

乖、聽話、不靠腰，這三元素，代表這屬下好調度，配合度高，且嘴不碎，有些屬下很肯做事情，但很愛抱怨，坦白說，主管不是海倫凱勒，不可能又聾又啞，這些抱怨的話，都會傳進去他耳裡，主管只是裝聾作啞，不是沒感受，而你這屬下縱然做到流汗，卻因為太愛抱怨，被扣分，不是很不划算嗎？

屬下有主見、有才華好不好？當然很好，但如果太愛頂嘴、太愛嗆聲，表達意見時，不會考慮到主管的尊嚴時，這樣就不太好，因為主管縱然沒有玻璃心，說到底，終究是個人，你一直呼他巴掌，他沒整你，算是修養好的，所以身為一個屬下，表達意見最重要的是讓主管聽進去，而不是展現自己很威、很屌。

寫下這篇，是希望大家都能修養自己的脾氣，別讓你的壞脾氣，成為錢途與前途的絆腳石，畢竟笑口常開才能好運來，不是嗎？

如果你是能力強且修養好的稀有品種，有泰山崩於前，一笑置之的淡然與胸襟，這樣的人，職場上貴人一定很多，光是LINE上的朋友圈，就一堆人在挖角，且是一年四季都有工作上門可以隨便挑，希望你也能成為這樣的職場紅人。

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