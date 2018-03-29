交往後變胖！她被男友嫌詐騙 「不只不喜歡妳還會討厭」…網砲轟

交往後變胖！她被男友嫌詐騙 「不只不喜歡妳還會討厭」…網砲轟(示意圖/達志影像)

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外貌有這麼重要嗎？日前一名女網友在臉書發文抱怨，表示某天收到男友的訊息，說她從去年減肥到今年，身材卻都沒什麼變化，「妳胖了我不只不喜歡妳，還會討厭妳，原因不是妳胖，是妳欺騙我！」女網友看了相當心碎，無奈地說：「我又不是故意變胖的，這樣就叫欺騙？」

女網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張對話截圖，某天男友突然傳訊息跟她說：「我曾經胖過，也減肥過，我只知道減肥沒有很難，但要有心，看著妳從去年說要減肥到今年都沒什麼變，自從健腹機給妳後有瘦一點了，我也很開心。」不過男友卻接著說：「我一直沒看到妳積極持續的心，現在還跟我講說是不是妳胖了我就不喜歡妳了？我只想跟妳（說），妳胖了我不只不喜歡妳，還會討厭妳，原因不是妳胖，是妳欺騙我！」

原PO看完訊息後，難過地回覆男友：「知道嗎？每當你說你夢見我變得多瘦多漂亮，又一直很期待的樣子，我覺得壓力有點大。女生過了25（歲）這個年紀真的比較有差，連喝水都會胖。我也不是故意要讓自己變胖的呀！我也沒有要騙你的意思呀！」

交往後變胖！她被男友嫌詐騙 「不只不喜歡妳還會討厭」…網砲轟 原PO看完訊息後相當難過。(圖/爆料公社)

原PO在貼文中提到，當初在一起是男友主動問才答應的，健身器材也是對方送的情人節禮物，「我這陣子真的有在努力，但是你不在，不在！真正愛一個人，不需要你改變，如果你因此討厭我，那算了。前陣子我才大病初癒，下禮拜又要面對生理期，讓我好好調養身體不行嗎？」

對此，許多網友看了紛紛安慰原PO，「真正愛妳的人，是包容妳的所有一切，而不是讓妳改變，放生吧」、「放生吧，你愛的不是妳，只是愛身材好的軀殼」、「真正愛妳的人是不會管妳胖或瘦，他只會在乎妳身體健不健康而已」、「他以為全世界的胖子都胖一個原因而已」、「那個男生是甚麼咖~~憑甚麼要求別人的胖瘦，哪天變老、皺紋變多要不要又來嘴一次」。

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