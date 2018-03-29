竊賊想圓夢！偷10年為入監獄合唱團 開心被逮：要紅了

2018年03月29日 15:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人沒錢吃飯，因而動歪腦筋動手行竊。不過大陸最近有一名男子，由於愛好唱歌，卻又沒有地方發展也遇不到伯樂，因此選擇在醫院偷竊，希望可以被逮加入監獄裡的合唱團，將行竊當做加入演藝圈的跳板，讓員警聽完哭笑不得。

王姓竊賊於去年11月初闖入上海嘉定區的南翔醫院，清晨5點多在走廊上徘徊，之後走進每間病房，偷走病患與家屬的私人物品，詭異的是，期間王男沒有試圖遮掩自己的長相，監視器將他的模樣清楚拍攝下來，一週後，王男便被警方逮捕，而當天王男偷了三隻手機，不過他並沒有將它們拿去變賣，反而是直接丟棄。

王男疑似為了一圓歌手夢，因此動手行竊10年，非常的努力(圖翻攝自/新聞坊)

警方在審訊後得知，現年45歲的王男來自江蘇，以前曾擔任過英語家教，也在上海當街頭藝人，但工作始終未有起色，懷有歌手夢的他，參加許多歌唱比賽，卻都未獲得賞識。直到得知上海提籃橋監獄裡，有一個新岸藝術合唱團，且專門培養有歌唱實力的囚犯，因此讓他動了歪腦筋，心想或許可以加入這個合唱團，做為自己演藝生涯的第一站。

王男也提到，過去在街頭賣藝時，始終沒有固定的粉絲，若加入新岸藝術合唱團，不僅可以到各個監獄巡迴表演，還有固定的觀眾，因此從2007年開始就到處行竊，一心就想加入監獄合唱團，認為自己有一天一定可以躍上舞台，員警聽完他的理由感到相當荒唐，於是請復旦大學上海醫學院司法鑑定中心替王男做檢查，發現他患有輕度精神分裂症，未來將面臨10個月至1年的徒刑。