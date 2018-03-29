女兒被求婚感動飆淚 抬頭卻見爸爸高舉「SAY NO」瞬間笑翻了！

2018年03月29日 15:48 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

作為一個爸爸，看到有人向女兒求婚時，該做出怎麼樣的反應呢？在美國就有一名父親，看到女兒被男友求婚時，竟然在男友後面高舉「愛的立牌」，上頭問自曝光後，讓不少網友笑翻了。

綜合外媒報導，照片中求婚的男主角里維斯(Levi)近日向已經交往2年的女友艾莉森(Allison)求婚，希望能夠一同步入下一個階段，為此還特地規劃一場浪漫求婚記，選擇在大自然的見證下擄獲女友芳心。

當時里維斯單膝下跪向女友獻上鑽戒求婚，浪漫爆表的場景讓艾莉森感動落淚，一個抬頭準備接受男友的的求婚時，卻看到父親傑克(Jack)男友後方的小山丘上，高舉著「SAY NO(說不)」的立牌，讓艾莉森當場笑了出來。

照片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言大讚艾莉森的父親「真可愛」、「好幸福的女兒」、「爸爸捨不得」、「女兒真的是爸爸上輩子的情人！」、「太幽默了哈哈哈」。事實上，這一切都是父親的「小玩笑」，想以幽默搞笑的方式，讓女兒和準女婿都能記住這特別的一刻。