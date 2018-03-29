抱怨面試遲到10分鐘被當隱形人 他上網討拍反被洗臉

男網友抱怨面試時不受尊重，櫃台小姐理都不理他（shutterstock）

友善列印

嘉義一位男網友，日前到某科技廠面試，沒想到因為人生地不熟的關係，他遲到了3分鐘，沒想到他就這樣傻站在公司門口三分鐘，而裡頭的櫃檯小姐就這樣和他大眼瞪小眼，讓男子氣得上網大罵「到底想怎樣，我就整個超傻眼，火大的！」，並且痛批這間科技廠的員工教育實在很糟，但沒到不少網友看了之後，都紛紛反過來洗臉男子，直言他自己遲到還想討拍，真的是讓人很無言。

男子在臉書社團「新竹爆料公社」PO文抱怨，表示自己到竹北一間科技大廠去面試，當時警衛要遲到10分鐘的他到隔壁的行政大樓去找負責人員，但沒想到他到了現場後，卻被關在門外，就這樣站了3分鐘，大樓裡的人也完全沒有要出來接待的意思，「裡面櫃台總機小姐，就在裡面坐著乾瞪眼看著我，我也回看著他，總機小姐，就像木頭似的，一直看著我！」

認為自己沒受到尊重的男子，當下立刻氣得離開現場，並且上網抱怨這段讓他很不爽的求職經驗，但不少網友看過了之後，卻反過來認為男子的問題還比較大，紛紛留言表示「總機小姐應該跪下來！磕3個響頭迎接您才對！」、「遲到還敢先告狀，這個勇氣也是令人佩服」、「是不會打電話找人喔？」、「連門禁卡都搞不懂，你以為這裡是7-11喔，想進就進、想出就出？」、「站在門口誰知道你要幹嘛，當每個人都會讀心術喔？」

中了嗎？主管最愛的下屬具備這...

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