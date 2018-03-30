「2千年一見美女」閨房曝光！自曝浴缸水1個月換1次 粉絲驚呆

2018年03月30日 08:13 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

(影片取自youtube／TBS公式 YouTuboo)

日本女星瀧口光（滝口ひかり）在演藝圈被稱作「2000年一見的美女」，出道以來，就從不避諱談論家中窮困的狀況，27日她首次在節目公開住處，只見家中空間相當狹小，不僅牆壁都用膠帶補補貼貼，甚至家中有個規定，就是浴缸內的泡澡水1個月只能換1次，讓主持人聽了超傻眼。

被稱宅男女神的瀧口光今年23歲，日前她參加日本節目「明日は我がミーティング」特別計畫，與其他女藝人分享「如何克服貧窮的方法」，還在節目中公開目前住處的畫面。可見一家人居住的空間相當狹小，牆壁也有很多膠帶貼補的痕跡，還驚見長滿黴斑的天花板。瀧口光還在節目上自曝：「我們家浴缸的泡澡水1個月只換1次」，也就是瀧口光一家人都在浴缸裡泡著同樣的水長達1個月，讓網友聽了直說「真的太誇張！」

長滿黴斑的天花板。(圖/youtube)

一家人同睡在狹小的房間內。(圖/youtube)

瀧口光剛出道時，因為甜美的外型受到許多粉絲追隨，後來加入偶像團體「drop」，更被日本節目稱作「2000年一見的美少女」，加上在節目中公開自家的居住狀況，真誠的形象相當吸引人。

瀧口光剛出道時，因為甜美的外型受到許多粉絲追隨，後來加入偶像團體「drop」，更被日本節目稱作「2000年一見的美少女」。(圖/瀧口光推特)