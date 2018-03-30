黑科技超乎想像！柔性顯示器比紙輕、還可摺疊

2018年03月30日 10:36 李珮雲 ／綜合整理；王輝亮／大是文化 ／綜合整理；王輝亮／大是文化

「黑科技」一詞，起源於日本輕小說《驚爆危機》中登場的術語，原意指非人類自力研發，淩駕於現有科技之上的知識，現則多用以形容先進的科技、技術、產品。

你能想像螢幕比紙更輕，還可摺疊嗎？日立、三星、LG…都致力開發柔性顯示器，目前最薄的顯示器只有0.01毫米。柔性裝置可緊密貼合在皮膚、心臟或大腦上，24小時追蹤自己的皮膚含水量，或幫癱瘓者讀腦中訊號，控制機械肢體。

讓我們先來發揮一下想像力：電腦顯示器可以像手帕一樣，折疊塞進口袋；要兩個壯漢才能搬動的大螢幕電視，一個人便可以像捲海報那樣輕鬆的拎回家；遭遇不測而無法恢復的皮膚，可以換成全新的人造皮膚，不僅和原來一樣健康美觀，還能感受到極其微小的壓力；將一塊小小的薄片貼在皮膚上，不僅可以隨時檢測自己身體的健康狀況，而且日常生活中的每一個微小動作，例如走路、開車、打字，甚至心臟的跳動，都可以轉換成電能。

這些看似非同尋常的憧憬，其實都可以透過柔性電子學變成觸手可及的現實。柔性電子學又稱柔性電路，是一種具備輕薄、可折疊的電子裝置及其形成的電路技術。

除了日立公司，不少公司都開始展示柔性顯示器產品，包括Plastic logic、三星、LG等。其中柔性顯示器做得最輕、最薄的，是一家叫做柔宇科技（Royole）的公司，是由史丹佛大學畢業生劉自鴻博士領導的團隊創建。

這家公司做出來的顯示器只有0.01毫米，捲曲半徑可以達到1毫米，刷新了世界紀錄。在一次展示中，由手機控制的影像，就在這個薄如蟬翼的顯示器中播放，沒有一絲缺陷。

柔軟輕薄的柔性裝置，可以緊密貼合在皮膚、心臟或大腦上面，從而透過對電學或壓力訊號的檢測，獲取更準確的身體資訊。而且人體佩戴的體感較好，不會有明顯的不適。

人們甚至可以24小時佩戴這些薄如蟬翼的裝置，隨時監測人體的心跳、脈搏、血壓、腦電波、心電圖等各種身體指標。長時間隨時監測，對心腦血管疾病的診斷、預防和及時治療意義重大。如果在裝置中安裝藥物，甚至可以針對疾病進行有效的治療，例如糖尿病病人可以佩戴定期釋放胰島素的柔性材料。

對植入人體的裝置來說，柔性裝置具有更大的優越性。為了治療一些嚴重的神經系統疾病，如帕金森氏症、癲癇或抑鬱症，醫生需要用外部電信號來刺激大腦神經元，使其恢復功能，也就是令人聞風喪膽的電療。

柔性電極也可以運用到癱瘓或失去手臂的病人中，如果將柔性電極植入腦中讀取訊號，就可以控制機械肢體。

本文摘自，大是文化《矽谷工程師不張揚的破壞性創新：黑科技》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！