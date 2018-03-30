笑噴！付款簽收詐騙包裹 她拆開一穿「仙氣秒飄上身」

2018年03月30日 12:54 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

詐騙集團的詐騙手法層出不窮，一個小不小心恐怕就中了騙術！就有一名女網友發文分享自己最近碰上的狀況，當時爺爺付錢幫收一個要寄給女網友的不知名包裹，結果女網友打開一看後，竟然是件黑色「仙姑道服」，試穿了一下尺寸還相當合身，讓她超傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，近日有物流人員宅配了一個不知名的包裹到她家，當時家中只有爺爺一人，看見包裹上的名字是孫女的，便不疑有她的付了560元並簽收取貨。原PO說，包裹袋子上寫著「善緣憎服有限公司」，但當下自己完全沒有印象有訂購任何宅配商品。

於是，女網友將包裹拆開一看，裡頭裝的的竟然是一件黑色仙姑道服，且尺寸還相當合身，讓她感到哭笑不得地說「詐騙集團連你穿什麼尺寸都清楚明瞭...」。照片曝光後，不少網友紛紛留言表示，「哈哈哈哈哈哈完全笑到噴淚」、「你穿起來很有架勢」、「笑歪我，感覺夏天穿滿透氣的」、「你的佛緣到了～」、「有仙氣耶～根本專業仙姑來著」。

近年來詐騙集團的手法日新月異，近日就經常有不明團體會以郵寄的方式寄送包裹到被害者家中，在取貨單寫上被害者名字，以貨到付款的包裹製造讓對方誤以為自己有買東西，只是忘了的假象，或是被害者的家屬一看名字沒錯，便毫無防備的掏出現金付款簽收，結果就是掉進了詐騙陷阱之中，提醒民眾付款前一定要再三確認，避免中了詐騙集團的伎倆。