保母狠心拐童當兒子 養26年發現太「魯蛇」急退貨

2018年03月30日 13:56 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代有許多家長是雙薪族，因為沒時間照顧小孩就會特地花錢請保母，但往往忽略注意保母是否別有用心。大陸有一名婦人朱曉娟26年前請了一名婦人何小平到家中當保母，照顧僅有1歲3月的兒子，沒想到一個星期後保母居然將兒子偷走；直到最近何小平發現兒子是魯蛇，急著「退貨」給生母朱曉娟。

綜合陸媒報導，來自四川南充市的何小平在26年前接連喪二子，於是剛好從事保母職的她，到朱曉娟家中照顧她的兒子劉金心時，就動了要將他當作自己小孩養的念頭，所以一個星期後便直接將劉金心帶走；何小平更解釋自己抱走小孩的原因，「我命硬，之前死了兩個兒子，只有撿個小孩來養，我自己的小孩才會活下來」。

到了今年1月初，何小平主動報警投案，向警方聲稱因為看到電視節目受到感動，想要幫劉金心找回親生父母，事後警方也找到朱曉娟，讓母子團聚。不過，朱曉娟認為何小平根本不是良心發現，而是因為她自己將劉金心養成一個「魯蛇」，生活落魄、愛酗酒還感情失敗，痛罵她「偷我兒子還將他養成這樣，壓力大就想甩了他這個包袱」。

而令朱曉娟最傻眼的是，當年她通報政府兒子失蹤，在22年前政府表示替她找到兒子，她們將小孩帶回家養，至今與兒子劉金心重逢後，她才知道一直在替別人養小孩。朱曉娟決定找律師朋友諮詢，希望政府能給她一個交代或賠償。