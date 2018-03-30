持刀捅男友「太聰明」免坐牢 牛津醫科女爽釣俄國富二代

伍德沃德因為「太聰明」免坐牢（資料照，翻攝臉書）

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沃德伍德在臉書公開與新男友的戀情（翻攝臉書） 沃德伍德在臉書公開與新男友的戀情（翻攝臉書）

前年12月英國牛津大學的24歲醫科女大生伍德沃德（Lavinia Woodward）在嗑藥及酒醉之後持刀攻擊當時的男友，但在法庭上卻被法官以她「太聰明，未來大有可為」為由輕判免坐牢而引起熱議。不過近日又有消息傳出，在新聞爆發後，伍德沃德瞬間變成大紅人，她也在犯案後兩個月就結交了一個新男友，而新男友的來頭也不小，是一名身家上百億的俄羅斯富二代。

綜合外媒報導，伍德沃德的新男友菲利普（Philip Kagalovsky）年僅21歲，他的父親康斯坦丁（Konstantin Kagalovsky）不僅僅是目前已經破產的俄羅斯最大石油公司尤科斯（Yukos）前副總裁，同時也是國際貨幣基金組織（IMF）的俄羅斯前代表，身家總值12億英鎊（約480億新台幣）。

去年2月，伍德沃德在臉書上將自己的感情狀態改成了「穩定交往中」，並且上傳了與菲利普在酒吧約會時的親密合照，兩人目前正在倫敦市郊的一間別墅中同居。

伍德沃德在2016年12月持刀攻擊前男友後被捕，並且在去年9月坦承犯案，但法官卻以她「還很年輕，加上她又很聰明就讀醫科，未來很有可能會成為醫生，若是坐牢前途可能會毀於一旦」為由輕判她入獄10個月並緩刑18個月。

事件爆發後，沃德伍德一夕爆紅（資料照，翻攝臉書） 事件爆發後，沃德伍德一夕爆紅（資料照，翻攝臉書）

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