金髮正妹長大圓「啦啦隊」夢 待3年卻因為一張內衣照丟飯碗

金髮正妹長大圓「啦啦隊」夢 待3年卻因為一張內衣照丟飯碗(圖/ 翻攝自Instagram@ jacalynbailey)

友善列印
／綜合報導
據NFL團隊員工手冊規定，舞者不能在社交媒體張貼半裸照，「嚴禁裸體、半裸或內衣攝影，將會立刻解雇」。 據NFL團隊員工手冊規定，舞者不能在社交媒體張貼半裸照，「嚴禁裸體、半裸或內衣攝影，將會立刻解雇」。(圖/ 翻攝自Instagram@ jacalynbailey)

啦啦隊在許多人印象中就是充滿活力，帶給大眾熱情的感覺，但背後其實有不少超嚴格規定！美國有一名22歲金髮正妹戴維斯(Bailey Davis)本來是國家美式足球聯盟(NFL)的啦啦隊員，但因為先前在Instagram上分享自己穿著內衣的照片，居然就被炒魷魚，讓她圓了從小到大的夢卻不到3年就碎了。

Bailey Davis（@jacalynbailey）分享的貼文 張貼

綜合外媒報導，戴維斯從小在密西西比州長大，她的母親是紐奧良聖徒隊的編舞者，因此她從小就跟著媽媽感受運動場的熱情氛圍，也讓她希望自己將來能當上一名啦啦隊員；高中畢業後她曾進入聖徒隊主場跳舞，後來從專科學校畢業後也如願成為啦啦隊的一員。

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但3年時間過去，她因為自己在IG上分享了一張穿著內衣的照片，竟被認定違反啦啦隊的政策，在1月23日被炒魷魚。據NFL團隊員工手冊規定，舞者不能在社交媒體張貼半裸照，「嚴禁裸體、半裸或內衣攝影，將會立刻解雇」，舞者也不能和球隊隊員聯誼，但這些規範嚴格只限定啦啦隊員。

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從小到大的夢碎了，戴維斯失業後決定聘請律師，向美國平等就業機會委員會指控NFL，認為他們的規範屬於「性別歧視」。但NFL的律師對此回應，紐奧良聖徒隊並沒有針對戴維斯，絕對沒有性別歧視的問題，他相信經過法律審查會給大眾一個答案。

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