農婦為圓夢邊哄寶寶邊應試 催淚照意外募得「鉅款」

2018年03月30日 16:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有一名監考教授被她的認真模樣感動，拍下催淚的照片分享到網路上，感動許多人。(圖/ 翻攝自臉書‎محمد نسيم جعفری)

阿富汗中部代孔迪省(Daikundi)一處偏遠農村有一名25歲的年輕媽媽阿瑪迪(Jahantab Ahmadi)，為了成為一名醫師幫助社區內的人，日前抱著年幼的女兒應試，邊哄小孩、邊哺乳作答的畫面，被監考教授拍下分享到網上，感動大票網友，更意外募得1萬4千美元(約新台幣40萬元)，這筆金額在當地算是「鉅款」。

綜合外媒報導，阿瑪迪來自一個偏遠農村家庭，今年25歲的她已經是3個孩子的媽，家中靠著種植玉米、馬鈴薯和小麥換取金錢生活；她表示，不希望自己受教育的權利被剝奪，更想踏出家門去外頭工作，「我想成為一位醫師，成為能夠為社區或社會女性服務的人」。

阿富汗是父權主義國家，女性地位低，沒有太多受教育的機會，所以大多是文盲，而日前阿瑪迪抱著襁褓中的女兒花了11小時到代孔迪省首府尼利參加大學考試，她一邊應試還得照顧懷中的女兒，怕吵到其他考生還選擇坐在地上；有一名監考教授被她的認真模樣感動，拍下催淚的照片分享到網路上，感動許多人。

照片在當地引起熱議，有許多人被阿瑪迪認真奮鬥的樣子感動，阿富汗青年協會甚至在募資平台為她籌學費，28日前就已募集1萬4千多美元(約新台幣40萬元)，這筆金額對於當地貧苦人家來說，是一筆龐大的「鉅款」。