懷孕37周無感！女以為「食物中毒」就醫 卻驚險產下一子

懷孕37周無感！女以為「食物中毒」就醫 卻驚險產下一子(圖/ 翻攝自臉書Crystal Gail Amerson、Brian Westerfield)

友善列印
／綜合報導

這個小孩很會躲！美國佛羅里達州一名29歲女子阿默森(Crystal Gail Amerson)25日凌晨肚子痛痛醒，她以為是因為前一晚用餐「食物中毒」，趕緊叫未婚夫布萊恩(Brian Westerfield)送她去醫院；沒想到送醫後她發現自己有「宮縮」症狀，才知道自己是快臨盆的孕婦，最後驚險生下一名健康的男嬰詹姆斯(Oliver James)。

綜合外媒報導，今年29歲的阿默森和未婚夫布萊恩住在彭薩科拉市，24日晚間他們去了一間華人餐館吃左宗棠雞，但25日凌晨4點阿默森因為肚子痛驚醒，1小時內廁所與臥室往返多次，她以為自己應該是「食物中毒」，早上6點便叫醒布萊恩送她去醫院。

阿默森抵達醫院後，身體出現嚴重的宮縮症狀，她才恍然大悟，自己並不是食物中毒，而是即將臨盆；她表示，「過去37周我完全沒有懷孕的症狀，沒有孕吐、體重也沒有特別增加，只有胖一點點」。慶幸的是，她及時趕到醫院，順利生下她與布萊恩的第二個小孩詹姆斯。

而她的婦產科主治醫師茱麗葉(Julie DeCesare)對此回應，孕婦不知道自己懷孕是很罕見的事，在她從醫生涯只有遇過3次，「孕婦通常在懷孕20周會感受到胎動」，而第二胎的話，在12到14周就可能感受到。

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