幫亡妻還債！90歲癌父養唐氏兒「吃1年冷飯」 銀行霸氣：不用還了

2018年03月31日 08:12 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

澳洲一名90歲的鋼琴家安德森（Wilfred Anderson）先前罹患癌症，除了要照顧唐氏綜合症（Down syndrome）的女兒潘蜜拉（Pamela）外，還得幫過世妻子還銀行的債務，讓他的生活過得相當緊繃。而他的故事曝光後，沒想到澳洲國民銀行（NAB）竟霸氣免除這2.2萬美元（約新台幣65萬元）的債務，讓他相當感激，事件也在網路上引起熱議。

據外媒報導，退休的安德森以前曾請過看護照顧女兒，但女兒卻遇到惡看護，不僅不讓她上廁所，甚至好幾個星期都沒有洗澡，某次安德森回到家後，竟看到女兒全身都是濕的，看護卻在一旁假裝沒看到，讓安德森下定決心自己照顧女兒。

澳洲國民銀行（NAB）霸氣免除2.2萬美元（約新台幣65萬元）的債務，讓安德森相當感激。(示意圖/達志影像)

安德森說，他每天晚上都會到女兒床邊，仔細檢查氧氣瓶是否已用完，因為就怕女兒發生意外，「為了給孩子最好的生活，我已經整整1年沒有吃過熱騰騰的食物了。」且安德森為了幫過世的妻子還2.2萬美元的債務，生活支出都須嚴格控管，過著有一餐沒一餐的日子，事後安德森的故事在媒體上曝光後，沒想當澳洲國民銀行決定幫他免除所有債務，讓安德森每天安心地吃「熱騰騰的飯菜」。

另外，當地也有家扶機構願意提供安德森一年免費的飯，並籌資費用讓安德森能請到更好的看護，不用無時無刻照顧女兒。安德森也感動地表示，感謝每一位願意幫助他的人。