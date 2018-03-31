告白11年遭拒！癡男砍殺正妹5刀 狂言：她最後看的是我！

告白11年遭拒！癡男砍殺正妹5刀 狂言：她最後看的是我！(圖/看看新聞)

友善列印
／綜合報導

千萬要小心恐怖情人！大陸安徽日前傳出一起命案，一名陳姓男子單戀錢姓女同學11年，雖然錢女不接受，但他一直認定兩人是兩情相悅，女方只是害羞才不敢公開戀情。11年來，陳男都默默跟蹤、偷窺錢女，直到去年錢女在微博宣布要與另一名男子結婚，陳男覺得自己被背叛，隔天就當街持刀砍死錢女，事後還狂言：「她最後看的是我！表情沒有任何仇恨、也沒有任何痛苦！」

據《看看新聞》報導，大陸安徽一名陳姓男子單戀錢姓女同學11年，錢女為了不被糾纏，試過各種方法希望陳男放棄，但陳男卻認定兩人是「地下情人」，「兩個人之間，心有靈犀、心照不宣，有些話不必說！」後來錢女到上海工作，陳男還會到她的上班地點守候，錢女的同事們也都知道此事，「這個男的天天來我們這邊，什麼也不做，點一杯咖啡就坐在那邊。」

告白11年遭拒！癡男砍殺正妹5刀 狂言：她最後看的是我！ 陳男在獄中狂言：「她最後看的是我！表情沒有任何仇恨、也沒有任何痛苦！」(圖/看看新聞)

對於陳男的舉動，錢女一直以冷處理的態度面對，不料去年她在微博宣布了與男友的婚紗照和喜訊，卻馬上激怒了陳男，讓陳男氣得隔天就持刀在錢女的工作地點外等待，等錢女一出現後，上前再度告白：「我愛妳啊！我愛妳啊！」錢女當時嚇得一直尖叫，陳男便一時失控，當街狂捅錢女5刀，導致錢女傷重不治。

陳男被捕後，被依故意殺人罪判處死刑，受記者採訪時，陳男仍堅持錢女深愛著他，「只要我們兩個結婚了，這些事都不是事！」記者忍不住說：「她根本不愛你啊！」陳男還氣得質問記者：「你說她不愛就不愛了嗎」、「你能說她不愛就不愛了嗎？」

告白11年遭拒！癡男砍殺正妹5刀 狂言：她最後看的是我！ 錢女PO出婚紗照後，讓陳男由愛生恨。(圖/看看新聞)

文章來源：完整影片點這

持刀捅男友「太聰明」免坐牢 ... 逼防火巷暴打！身障男遭壯漢甩...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。