告白11年遭拒！癡男砍殺正妹5刀 狂言：她最後看的是我！

2018年03月31日 09:16 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

千萬要小心恐怖情人！大陸安徽日前傳出一起命案，一名陳姓男子單戀錢姓女同學11年，雖然錢女不接受，但他一直認定兩人是兩情相悅，女方只是害羞才不敢公開戀情。11年來，陳男都默默跟蹤、偷窺錢女，直到去年錢女在微博宣布要與另一名男子結婚，陳男覺得自己被背叛，隔天就當街持刀砍死錢女，事後還狂言：「她最後看的是我！表情沒有任何仇恨、也沒有任何痛苦！」

據《看看新聞》報導，大陸安徽一名陳姓男子單戀錢姓女同學11年，錢女為了不被糾纏，試過各種方法希望陳男放棄，但陳男卻認定兩人是「地下情人」，「兩個人之間，心有靈犀、心照不宣，有些話不必說！」後來錢女到上海工作，陳男還會到她的上班地點守候，錢女的同事們也都知道此事，「這個男的天天來我們這邊，什麼也不做，點一杯咖啡就坐在那邊。」

陳男在獄中狂言：「她最後看的是我！表情沒有任何仇恨、也沒有任何痛苦！」(圖/看看新聞)

對於陳男的舉動，錢女一直以冷處理的態度面對，不料去年她在微博宣布了與男友的婚紗照和喜訊，卻馬上激怒了陳男，讓陳男氣得隔天就持刀在錢女的工作地點外等待，等錢女一出現後，上前再度告白：「我愛妳啊！我愛妳啊！」錢女當時嚇得一直尖叫，陳男便一時失控，當街狂捅錢女5刀，導致錢女傷重不治。

陳男被捕後，被依故意殺人罪判處死刑，受記者採訪時，陳男仍堅持錢女深愛著他，「只要我們兩個結婚了，這些事都不是事！」記者忍不住說：「她根本不愛你啊！」陳男還氣得質問記者：「你說她不愛就不愛了嗎」、「你能說她不愛就不愛了嗎？」