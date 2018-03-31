小孩送出國是不愛台灣？網友句句讓人很有感

2018年03月31日 10:13 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近年來，不少父母都期望將孩子送到國外念書，認為環境能夠使孩子提升競爭力，另一方面也能學習獨立自主，但就有網友發文問道「讓自己小孩子去美國讀書是不是不愛台灣？」文章曝光後瞬間引發網友激烈論戰。

一名網友在PTT上發文表示，自己認為把孩子送去美國，除了能體驗到外國人高壯的身材優勢外，還有所謂的「國際歧視」。原PO說，「但我覺得我希望自己孩子去日本、越南、泰國等國」，他認為到當地學點語文以後在亞洲做生意，對台灣來說較有幫助。

文章一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「台灣很多企業重學歷啊，這樣學歷不是很漂亮嗎？」、「回來台灣找工作很方便」、「讓小孩留在台灣是不愛小孩」、「去美國回來=鍍金」、「你想到國家，國家有想到你嗎？」、「我覺得某方面來說，出國讀書對於小孩的身心靈還是有某層面的提升吧」。

對此，先前也有家長發文討論孩子出國留學，較推薦的國家？許多網友都紛紛留言表示，「我有朋友的小孩去日本遊學覺得不錯，可是要在日本生活就業會很辛苦，那邊工作跟念書是兩回事，想要就業或是以技職去學習的話，會比較建議澳洲，也會比英美還要更安全一些」、「我覺得去澳洲留學教育品質真的不錯、他們的學習環境也很安全，不同國家的學生也會互相尊重，澳洲跟我們台灣時差也才幾個小時，我覺得蠻好的」。