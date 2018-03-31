一圖秒懂！這麼多年眼藥水都滴錯位置了

2018年03月31日 10:29 李珮雲 ／綜合整理；白袍藥師米八芭授權轉載 ／綜合整理；白袍藥師米八芭授權轉載

眼藥水要怎麼滴才正確？小心滴錯位置藥效大打折扣又傷眼！點眼藥水時，除了手部要做好衛生清潔之外，間隔順序通常藥師也都會提醒，但是往上看（翻白眼）這一點卻常常被忽略，其實藥水直接點到眼球，尤其是直接點到黑眼珠，是很刺激、傷眼睛的！

點眼藥水的注意事項1（圖／白袍藥師 米八芭 授權提供，未經授權，請勿轉載拷貝！）

擅長圖文創作的「白袍藥師米八芭」提醒，「把眼瞼往下拉，眼藥水滴入眼白與下眼瞼間，才是正確的點眼藥水方法喔！」若是一次點多瓶藥水，中間要間隔5分鐘，「有開立油性藥水或藥膏時，偏水性的藥水先點，偏油性藥水或藥膏後點，順序上可以再跟藥師或是醫師確認。」

另外，眼藥水開瓶後，除非醫師、藥師有特別交代，「不然不必放冰箱，常溫、避光、避濕保存即可。」再者，因為眼睛非常脆弱，眼藥水、眼藥膏不能添加強效的防腐劑，所以開瓶後一個月沒用完就必須丟棄。

點眼藥水的注意事項2（圖／白袍藥師 米八芭 授權提供，未經授權，請勿轉載拷貝！）

面對眼藥水進入眼睛的「異物感」，民眾會反射性地眨眼或是用力閉眼，這樣容易讓藥水流出眼睛，使療效變差，「白袍藥師米八芭」提醒，「盡量忍住眨眼衝動，輕輕閉上眼睛，並轉動眼球讓藥水或藥膏更均勻分布，以達到更好的療效。」

點完藥水後可以壓住「鼻淚管開口」（約眼頭跟鼻樑交界處），可以減少藥水流到嘴巴的苦味，也可以把藥水留在眼睛達到療效。

《本文經白袍藥師米八芭同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》