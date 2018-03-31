逼防火巷暴打！身障男遭壯漢甩耳光、猛撞牆 網友怒肉搜

逼防火巷暴打！身障男遭壯漢甩耳光、猛撞牆 網友怒肉搜(圖/爆料公社)

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(影/爆料公社)

27日新北市三重區發生一起暴力事件，一名體型壯碩的男子將一名患有身心障礙的王姓男子逼到防火巷，接著開始毆打王男，不僅對他甩耳光，甚至拉去撞牆等。事後王男的家屬非常生氣，除了報案外，還把監視器畫面PO上網，希望能透過網友將兇手抓出。

影片中，該名男子把王男用力推倒，還把王男掉落的鞋子踢開，後來王男蹲在地上找回東西時，他又一腳踹倒王男。期間雖然有陌生人經過，但男子裝做一副沒事的樣子，等陌生人離開後，他又繼續怒罵王男，最後還呼他巴掌，相當惡劣。

逼防火巷暴打！身障男遭壯漢甩耳光、猛撞牆 網友怒肉搜 男子將王男推倒在地。(圖/爆料公社)

王男家屬後來經由附近住戶告知後，調閱監視器畫面果然發現王男被欺負，氣得向警方報案，並將影片上傳至臉書「爆料公社」，並寫道「我朋友的叔叔是身心障礙，有點小兒麻痺，而且眼睛看不太清楚！可能走路有碰到對方，結果不管叔叔他怎麼道歉，對方還是一直打他！」目前警方已請王男驗傷提告，同時將追緝嫌犯到案說明。

影片曝光後，其他網友看了紛紛留言「垃圾！我看八成看他弱勢欺負他，順便要錢！」、「怎麼有這麼沒水準的人」、「夭壽！推的好用力人都倒了！」、「那麼大一隻打一個不會還手的弱勢者！很會是嗎？」、「一定要把人找出來」。

逼防火巷暴打！身障男遭壯漢甩耳光、猛撞牆 網友怒肉搜 目前警方已請王男驗傷提告，同時將追緝嫌犯到案說明。(圖/爆料公社)
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