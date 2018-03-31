「我要7分熟！」陸軍584旅留守吃牛排 網酸：看來真的很缺人

「我要7分熟！」陸軍584旅留守吃牛排 網酸：看來真的很缺人。(圖片／翻攝自中華民國陸軍司令部臉書粉絲專頁)

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／綜合整理

當兵是許多男人談論起來就會滔滔不絕的「深刻回憶」，其中伙食內容更是經常成為大家熱議的話題。昨(30日)晚，網上出現陸軍584旅留守官兵的伙食照片，竟然出現了「牛排」，誇張的是還能指定熟度，該照片引發網友關注討論。

中華民國陸軍司令部臉書粉絲專頁發文表示，為了讓假日留守官兵有充足的體能執行戰備任務，於是近期的假日在584旅陸續推出「香煎牛排」、「黑胡椒豬排」及「日式拉麵」等美食，且牛排的部分還能指定喜愛熟度，目的就是為了讓留守的官兵能感受到「家」的溫暖。

「我要7分熟！」陸軍584旅留守吃牛排 網酸：看來真的很缺人 「我要7分熟！」陸軍584旅留守吃牛排 網酸：看來真的很缺人。(圖片／翻攝自中華民國陸軍司令部臉書粉絲專頁)

文章一出，立刻引發網友轉發分享，紛紛留言表示，「當一年伙房連牛肉都沒看過...還牛排勒」、「其實有吃到牛排的都是肩上有星星泡泡梅花的」、「不要再騙了啦，當我們沒當過兵哦」、「在家也沒有每個禮拜吃牛排啦」、「以前當兵吃得到牛角麵包已經很幸福了，不要說吃肉了」、「看來真的很缺人，無所不用其極」、「按照經驗法則，接下來的幾個月都是吃土吧」。

對於多數網友的質疑言論，就有過來人跳出來表示，「以前在空騎旅的特戰營每2到3個月都有慶生餐會，吃的內容跟外面辦桌是差不多的，龍蝦、生魚片都有的」、「不要吃不到就說是假的好嗎？」、「我當兵真的吃過牛排，而且無限吃」。

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