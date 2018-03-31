直播主討工資遭暴打！正妹「鼻子斷裂」崩潰痛哭 影片全曝光

直播主小唐慘遭公司員工爆打。(圖/翻攝自梨視頻)

友善列印
／綜合報導

近年來直播平台眾多，許多網紅都轉行當直播主，並利用網路直播賺取收入。不過日前有一名直播主「小唐」在3個月內做了80幾場直播後，卻沒有如期拿到工資，上門找公司理論，還反遭工作人員毆打，連鼻子都慘遭打斷。

陸媒報導，小唐透過經紀人介紹，今年1月時加入湖南七秀文化傳媒有限公司擔任直播主，公司起初聲稱會替直播主安排歌舞訓練課程，沒想到過了3個月，小唐既沒上到課，連工資也都沒有拿到，一問之下，才發現也有其他直播主有類似情況。

直播主討工資遭暴打！正妹「鼻子斷裂」崩潰痛哭 影片全曝光 直播主討工資遭暴打！正妹「鼻子斷裂」崩潰痛哭 影片全曝光(圖/翻攝自梨視頻)

小唐表示，這3個月內她做了80幾場直播，收入來源就是網友送的禮物，直播平台抽30％；剩下的70％是公司抽3成、主播抽7成，可是如今她卻沒拿到半毛錢。日前她和其他幾位主播到公司質問，卻遭到一名男子暴打，導致她的眼睛和鼻子都受傷，甚至鼻骨骨折。

直播主討工資遭暴打！正妹「鼻子斷裂」崩潰痛哭 影片全曝光 小唐和其他幾位主播到公司質問，卻遭到一名男子暴打，導致她的眼睛和鼻子都受傷，甚至鼻骨骨折。(圖/翻攝自梨視頻)

據了解，這些直播主們和該公司並沒有簽署正式的勞動合約，律師則建議要收集工作證明和證據，到勞動相關單位投訴，更提醒大家從事任何工作前，一定仔細了解合約內容，以免損害自身權益。

文章來源：完整影片點這

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