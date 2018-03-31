東西壞自賠！花蓮強震房客苦領補助金 惡房東硬搶：我的錢

花蓮強震。(圖/ 取自中時資料庫)

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東西壞自賠！花蓮強震房客苦領補助金 惡房東硬搶：我的錢(圖/ 翻攝自臉書「花蓮同鄉會」) 東西壞自賠！花蓮強震房客苦領補助金 惡房東硬搶：我的錢(圖/ 翻攝自臉書「花蓮同鄉會」)

花蓮206大地震造成當地居民苦不堪言，更引起各地湧入善心捐款，希望能幫助他們早日重建家園。最近有一名花蓮人上網哭訴，自己是地震受災戶，好不容易拿到政府的慰問補助金，但房東聽聞竟馬上要求他將錢「歸還」，還讓兒子打電話來嗆聲，讓他感嘆「看到黑暗的人心」。

30日有一名來自花蓮的網友在臉書社團《花蓮同鄉會》發文，提到自己是2月6日花蓮大地震的災民，他租屋的地方正好在災區，日前得知縣政府決定發放慰問金補助，給因為拆除作業受影響的住戶。

事後他便拿著租屋契約去領補助，沒想到房東知道這件事，居然硬扯「是他的錢」，最誇張的是房東還讓他的兒子打電話跟他嗆聲，「怎樣！現在錢不拿出來是不是」，讓他們一家人覺得像是被討債一樣，無論是說話態度及要錢的方式，都讓租屋的他們感到無助又無奈。

原PO更表示，在地震發生後房東也沒有體恤他們減免租金，反而強調「壞了東西自己理賠」，他們想退租還威脅要「扣押金」；如今拿到政府發放的微薄慰問金，還被惡房東硬生生強行奪走，讓他直言，「2/6的地震，讓我看到黑暗的人心」。

許多網友對於居然有如此惡劣的房東，紛紛留言痛批，「裡面有損壞還算房客的不是」、「公布出來。讓那個房東紅」、「太惡質了！直接公布房東姓名，這樣比較好，讓所有人知道」；不過，有網友為房客感到委屈，「跟房東鬧翻就是準備搬家，租屋真的很弱勢」。

花蓮縣政府提供的生活慰問金是體恤因為拆除作業期間，受到各種噪音、灰塵影響的周遭居民，實際居住在當地的居民每戶可領取新台幣2萬元。

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