下腹受傷！老婆貼心買免洗內褲 上網比對他好崩潰

2018年03月31日 14:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少女性在出遊或生產時，會穿免洗內褲以求便利，不過你知道，免洗內褲也是有男女分別的嗎？一名男網友抱怨，先前他的下腹受傷，因此老婆貼心為他準備免洗內褲，但他仔細端詳發現不對勁，上網一查整個人驚呆。

一名男網友在《爆怨公社》發文表示，先前身體因不明原因發癢，導致他下腹部、脖子及手肘等被抓到破皮，而他的老婆擔心他下腹會遭感染，因此貼心的買了透氣免洗內褲，但他看見內褲後感覺有異「我看著這條內褲，內褲也看著我，老婆更是盯著我」。

男網友上網尋找答案後發現，這個根本就是女用免洗內褲，他甚至還懷疑妻子買到的是「生產免洗棉褲」(圖翻攝自/爆怨公社)

男網友懷疑妻子買到女用免洗內褲，不過老婆卻反駁「這只是免洗內褲沒有分男女啦！你傷口需要透氣，快點換上！」而他認為內褲邊緣是蕾絲邊，但老婆卻認為是車工的問題，男網友堅持不穿「我雖然沒穿過這種，但我的直覺告訴我不能穿這個，我光想像我就穿不下」兩人僵持後，老婆便將免洗褲丟進垃圾袋後回房。

男網友為了證實自己直覺沒錯，上網尋找答案後發現，這個根本就是女用免洗內褲，他甚至還懷疑妻子買到的是「生產免洗棉褲」，讓他哭笑不得。許多網友也紛紛表示「有分男女喔！7-11有賣男生的」、「免洗內褲也有分男女，但是你忘了老婆說的都是對的」、「老婆氣的是，小鵰有差嗎～」、「你又不是要當超人，沒關係啦！」