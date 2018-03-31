一放學就先打電動！惹媽發火 氣到竟要鋸下兒子的頭

2018年03月31日 15:09 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

美國馬里蘭州一名母親，因兒子放學回家後，沒有馬上寫功課，而是跑去打電動，盛怒之下便拿起鋸子要將兒子的頭鋸掉，據了解該母疑似因為扶養一對自閉兒精神壓力過大，才會出現如此離譜的舉動，事件曝光後也引發各界關注。

綜合外媒報導，46歲的派翠利(Kristina Petrie)和老公育有一對兒子，但2人皆罹患自閉症，而媽媽疑似因為情緒壓力瀕臨崩潰，才會對兒子做出如此舉動！根據派翠利11歲長子向警方透露，當時他放學回到家，看見媽媽不明原因又哭又笑，而一旁弟弟則是不停哭泣，隨後他便回房間內打電動。

電動打到一半，媽媽突然拿著鋸子衝進房間，問他為何沒有先寫功課？男童向媽媽解釋說「我先玩一下遊戲，然後在4點45分時候會去寫作業，沒想到她就大發飆了。」相當火大的派翠利將兒子壓在地上，接著用手中的鋸子在男童的頸部來回劃了幾次，男童痛得大叫，並想辦法掙脫媽媽。

事後，男童被送往醫院救治，所幸並無生命危險，但脖子上仍可清楚看見幾條血痕，而媽媽派翠利崩潰打電話向老公坦承，自己對兒子做出「不好的事」。派翠利也因為精神崩潰，被送往醫院觀察治療，據了解她不斷向醫護人員透露，自己照顧一對自閉兒壓力十分大且相當疲憊。最後，派翠利被依一級謀殺罪和虐待兒童罪名遭檢警起訴。

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