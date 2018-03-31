漲不停！她抱屈租屋一度電得繳6.41元 網淡定：很正常

漲不停！她抱屈租屋一度電得繳6.41元 網淡定：很正常(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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在台北市買房子不容易，現在連租屋也不輕鬆！最近有一名女子接到房東通知，台電4月起調整電價，所以他們也要跟著調漲，她看到一度電將近7元，讓她驚呼，「電費貴成這樣對嗎？」

一名正妹在臉書社團發文求助，說自己在台北租屋，近日房東貼出一張公告讓她很傻眼，內容提到台電因為經濟部核定從4月1日起電價調整，「夏月(6-9月)：原電價6.13元/度，調整為6.41元/度。非夏月(夏月以外之月份)：原電價4.83元/度，調整為5.03元/度」，房東更呼籲住戶「節約用電」。

原PO看到房東的公告忍不住直呼，「電費貴成這樣對嗎」，她認為原本夏月的電費就覺得很貴，「現在居然都快要7塊了」；她補充說明租屋處位在台北市大同區，是一層樓分很多間的小套房。

有不少網友看到一度電的金額也心有戚戚焉，「好誇張」、「台北越來越誇張了」、「快要點蠟燭了耶，好貴的電費」、「套房的電價真的都是嚇死人」，有人更感嘆，「很誇張，包包回家住了吧」、「住不下去」。

有網友特地貼出台電電價表，證明房東的公告應該不是刻意坑錢。 有網友特地貼出台電電價表，證明房東的公告應該不是刻意坑錢。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不過，有一些人跳出來替房東說話，「台北正常啊」、「這種分租套房，沒分切台電獨立表的，夏天6、7元/度很正常」，還有人貼出台電電價表，上面的確寫到用電超過1000度以上，夏月電價6.41元/度，非夏月電價5.03元/度。

還有長輩重男輕女？婆家一句話...

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