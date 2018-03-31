修很大！網拍正妹照驚見「穿牆術」 嚇得她急關網頁

修很大！網拍正妹照驚見「穿牆術」 嚇得她急關網頁(圖/ 翻攝自爆料公社)

友善列印

有許多女生喜歡網路購物，看到網拍模特兒美美的穿搭照總是勾起購買慾望。最近有一名女子逛網拍看到模特兒穿著有型的短褲，但仔細看卻被嚇到直接關網頁「不買了」；原來照片中正妹模特兒修圖修很大，不僅腰腿比例不自然，最驚人的是連左手都不見，讓她驚呼「跟靈異照片一樣」。

昨(30)日有一名女網友在臉書社團分享自己逛網拍的心得，網拍業者都會找漂亮的模特兒，拍出美美的照片吸引目光，勾起女人的購買欲望，原PO看到網路上在賣有型的短褲，「這條褲子我穿了一定腿又長又細」，但當她看到最後一張照片竟嚇得直接把拍賣網頁關掉。

有女網友發現網拍業者修圖修很大，連模特兒的手都「穿牆」，宛如靈異照片。 有女網友發現網拍業者修圖修很大，連模特兒的手都「穿牆」，宛如靈異照片。(圖/ 翻攝自爆料公社)

原PO忍不住驚呼，「照片修得跟靈異照片一樣」，畫面中看到女模特兒穿著要打廣告的短褲靠在牆邊，但腰部及雙腿看起來比例不太自然，最驚人的是，她的左手居然使出「穿牆術」，只露出手掌的部分；網拍業者疑似將照片修圖修過頭，導致照片出現「超靈異」現象，也讓消費者卻步。

不少網友看到照片紛紛留言驚呼，「原來穿了這褲子就可以穿越牆壁了」、「你媽知道你修圖修到牆都歪了嗎」、「照片也修得太詭異了，不過臉書的東西真心不推薦買」、「臉也有修吧！又尖又長不自然」、「穿牆術好強」、「有陷進去的感覺」。

一放學就先打電動！惹媽發火 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。