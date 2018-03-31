修很大！網拍正妹照驚見「穿牆術」 嚇得她急關網頁

2018年03月31日 17:18 邱柏玟

有許多女生喜歡網路購物，看到網拍模特兒美美的穿搭照總是勾起購買慾望。最近有一名女子逛網拍看到模特兒穿著有型的短褲，但仔細看卻被嚇到直接關網頁「不買了」；原來照片中正妹模特兒修圖修很大，不僅腰腿比例不自然，最驚人的是連左手都不見，讓她驚呼「跟靈異照片一樣」。

昨(30)日有一名女網友在臉書社團分享自己逛網拍的心得，網拍業者都會找漂亮的模特兒，拍出美美的照片吸引目光，勾起女人的購買欲望，原PO看到網路上在賣有型的短褲，「這條褲子我穿了一定腿又長又細」，但當她看到最後一張照片竟嚇得直接把拍賣網頁關掉。

有女網友發現網拍業者修圖修很大，連模特兒的手都「穿牆」，宛如靈異照片。(圖/ 翻攝自爆料公社)

原PO忍不住驚呼，「照片修得跟靈異照片一樣」，畫面中看到女模特兒穿著要打廣告的短褲靠在牆邊，但腰部及雙腿看起來比例不太自然，最驚人的是，她的左手居然使出「穿牆術」，只露出手掌的部分；網拍業者疑似將照片修圖修過頭，導致照片出現「超靈異」現象，也讓消費者卻步。

不少網友看到照片紛紛留言驚呼，「原來穿了這褲子就可以穿越牆壁了」、「你媽知道你修圖修到牆都歪了嗎」、「照片也修得太詭異了，不過臉書的東西真心不推薦買」、「臉也有修吧！又尖又長不自然」、「穿牆術好強」、「有陷進去的感覺」。