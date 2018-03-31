2018年03月31日 17:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

日本電車經常出現癡漢，讓不少女性人人自危。先前有一名網友在電車上，發現一名男子被貼上「我是癡漢」的類似標語，讓當事人感到相當詫異，起初還以為是惡作劇，沒想到依循著他的手看去，當場逮到他摸旁邊乘客的模樣，讓他難以相信自己的眼睛。

男乘客背貼「這人毎天痴漢」紙條 目光往他手一看嚇壞(圖翻攝自推特/@Yammer_)

日本網友やまー(@Yammer_)在推特PO出電車照片，表示星期三早上他搭乘JR東日本的武藏野線列車，在即將抵達舞濱車站時，突然發現前方有一名身穿灰色毛衣的男子，其背後竟被貼上一張標籤，而上面還寫著「這個人天天當癡漢」，當下讓該名網友相當困惑，起初懷疑他是遭人惡搞。

男乘客背貼「這人毎天痴漢」紙條 目光往他手一看嚇壞(圖翻攝自推特/@Yammer_)

而原PO順著對方的手看去，發現他以黑色外套為遮蔽物，右手疑似在隔壁女乘客的臀部游移，讓他不禁猜想那張紙條可能是，知情人士為了警告大家而貼上的，原PO將此照片放上網，引起網友熱烈討論，有人猜測或許這對男女根本認識，說不定男子才是被惡搞的受害者。

男乘客背貼「這人毎天痴漢」紙條 目光往他手一看嚇壞(圖翻攝自推特/@Yammer_)

不過原PO則透露，該名男子真的有出手摸隔壁的女乘客，如果兩人真的認識，為何在長達12分鐘的行車期間，都未有過交談，因此認為兩人應該不認識。許多網友紛紛譴責該名癡漢的惡行，也有人質疑既然癡漢舉動明顯，為何原PO沒有出面阻止，而他也表示，起初沒有勇氣去檢舉就是怕惹事，之後他也決定要至警局報案。