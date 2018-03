2018年03月31日 18:37 陳慶餘

澳洲新南斯威爾省(New South Wales)女學生的裙子長度近日掀起熱議,原來是當地一所天主校的師長曾向女學生表示,如果裙子穿太短就是垃圾,讓女學生氣到乾脆決定穿垃圾袋上學來抗議。

根據《每日郵報》報導,位於新南斯威爾省洛欽瓦的一間天主教學校要求女學生遵守服儀規定,當中對於裙子長度、化妝以及飾品都有嚴格的規定,而校方甚至拿出垃圾袋與女子的圖片來暗示女學生,「想被當個垃圾袋,還是女人?(Do you want to be seen as trash bags or ladies?」

校方的行為讓該校女學生感到相當不滿,因此就有不少人在隔天穿著垃圾袋上學來表達抗議。對此,學生家長也力挺自己的孩子,表示校方這樣說的確帶有汙辱意味,學生不應該受到這樣的待遇。

對於引發軒然大波,校方透過發言人出面緩頰,表示並不會處分穿著垃圾袋上學的女學生,而他們會用垃圾袋來比喻只是希望學生理解,並使用「讓人尊重的方式來表達自己的自我價值」。