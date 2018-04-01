打給冷氣師傅「咿咿唉唉」 網友神出女子本尊…傻眼直呼：想下車

2018年04月01日 07:30 陳慶餘

女子打電話給冷氣師傅，但卻在電話另一頭鬼叫（取自臉書，如遭移除請見諒）

近日有一段女子打給冷氣師傅要求幫忙安裝冷氣機的錄音檔在網路上瘋傳，女子在電話的另一端不斷發出「咿咿唉唉」的奇怪嬌喘。錄音檔曝光後，不少網友都認出聲音主人，直呼這女的根本就是騷擾慣犯，更有人神出女子的長相，讓不少原本聽到聲音之後「跪求老司機發車」的網友都紛紛後悔的表示「想下車了」。

最近香港網路上瘋傳一段被稱之為「冷氣機師傅大戰慾女」的錄音檔，錄音內容起初相當正常，但沒想到當師傅問到女子什麼時候方便安裝時，女子竟突然開始嬌喘呻吟，背景還傳出奇怪的碰撞聲，接著女子就開始鬼叫長達15秒，但冷氣師傅卻完全沒有任何反應，還認真的詢問冷氣型號等等專業問題，成為了讓網友歪樓的另類笑點。

沒想到當音檔曝光後，不少網友都認出這名打電話亂叫的聲音主人就是大名鼎鼎，喜歡打電話騷擾人的「東涌人妻」，並指證歷歷的表示「又是這女人，我也接過，不過是叫車！」

隨後更有網友PO出一張女子的自拍照，並表示這位女子疑似是聲音的主人，讓不少原本聽過影片之後求上車的香港網友大喊「中伏（踩到地雷）了！」並搞笑的留言表示「配合圖片食用效果超群」、「不能只有我看到」、「司機我要下車了」。