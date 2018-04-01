2018年04月01日 08:42 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／取自爆料公社)

太驚險了！國道警方昨(31)日上午在中山高北上路段執行交管勤務時，碰上一輛聯結車疑似因未注意到前方管制，結果一個煞車不及，直接往員警方向衝了過去，幸好員警當下及時閃開，雖造成手腳有多處擦傷，幸運保住性命，至於聯結車駕駛確切肇事原因，還有待進一步釐清。

一名網友在爆料公社PO出一段行車紀錄器影片表示，「警察的辛勞與危險.....」。影片中可以看到，正在值勤的員警不斷揮動手中的交管棒，指示後方車輛靠左行駛，避開前方事故狀況，沒想到突然一輛聯結車迎面而來，煞車不及直接自撞外側護欄，值勤員警當下則是嚇得趕緊跳離原地，幸運逃過一劫，否則後果不堪設想。

生死瞬間曝光！聯結車迎面衝來 國道警1秒驚險跳開。(圖片／翻攝自爆料公社)

影片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「駕駛自己也沒想到吧！好險啊～警方的三角錐要放遠一點啊～高速公路耶！又不是一般道路！」、「還好警察眼力好！想嚇死誰啊？！」、「感覺往哪跑都不是！」、「該說司機技術強大嗎？都嚇到閃尿了」。

國道第一公路警察大隊事後表示，國道警察泰山分隊巡邏員警王姓小隊長、孫姓與陳姓警員，當時行經北上46.6公里處時，發現一輛故障車佔用外側車道，所以立即協助擺設交通錐等安全維護措施，等待拖吊車排除事故，沒想到碰上後方聯結車煞車不及，險些撞上的恐怖瞬間，而陳姓員警在閃避時，不慎造成手掌及左腳膝蓋擦傷，但幸運地撿回一命也是不幸中的大幸。