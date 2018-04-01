迪士尼雪莉玫撐到最後 敬禮完秒昏倒...這一幕惹哭網友

2018年04月01日 11:40 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／取自YouTube頻道「DLR」)

迪士尼樂園深受許多大人、小孩的喜愛，尤其園內每回都會有卡通人物出沒和民眾一同互動，是不少人最期待且興奮的事！沒想到最近網上流傳一段影片，在迪士尼園內一場歡樂遊行中，卡通人物「雪莉玫(Shellie May)」跳舞跳到一半突然定格，漸漸地放慢動作，和民眾鞠躬敬禮，最後整個跪在地上，畫面曝光後，讓不少網友感到十分心疼。

上個月21日，地點在香港迪士尼樂內，正在舉辦「迪士尼明星春日嘉年華遊行」。雪莉玫一開始還是很熱情的和民眾打招呼互動，大約在影片約4分30秒左右，雪莉玫開始出現異狀，動作開始變得緩慢，甚至一度蹲在地上，但敬業的雪莉玫沒多久又站了起來想把表演完成，但身體負荷似乎已經到達極限，雪莉玫微微彎曲身體，似乎在跟現場民眾鞠躬敬禮，接著就整個人跪坐在地上。

其他卡通人物和工作人員發現雪莉玫不對勁，趕緊衝上前攙扶雪莉玫，將她扶到室內休息。而將影片上傳的YouTube頻道「DLR」表示，「希望迪士尼公司多關注迪士尼朋友們的健康狀況，給予休息時間，同時讚賞ShellieMay的專業精神和前線員工快速的應變和處理」。不少網友看完影片也紛紛表示心疼，「辛苦了」、「看到哭了嗚嗚」、「希望迪士尼可以給予操偶師充足的時間休息」。