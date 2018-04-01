奧客討優惠遭拒嗆投訴 飯店員工一段話神回...對方秒閉嘴！

奧客討優惠遭拒嗆投訴 飯店員工一段話神回...對方秒閉嘴！(圖片／取自達志影像)

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／綜合整理

奧客又出沒啦！有一名自稱飯店櫃檯人員的網友發文抱怨，有客人到飯店詢問房間價格，表示網路上的報價和現場的不同，經過櫃檯人員一番解釋，男子仍舊聽不進去不斷大吵大鬧，離開前還嗆聲要上網給負評，而櫃檯人員也非省油的燈，一句話就讓對方毫無反擊之力，直接甩門離開現場。

該網友在臉書「靠北奧客」上發文表示，「我想靠北那些一天到晚想撿便宜，然後踩到雷又要遷怒我們的客人！或是不順他們心意就要客訴的客人」。原PO表示，當時客人一到場就問「網路上雙人房明明只要990，為什麼現場你們賣1400？」他向對方解釋說，「網路上是無窗雙人房，所以有促銷優惠，而且房間坪數也有差別，1400就是促銷價了，正常原價是1680！」

客人不滿地回，「你們態度一定要這麼硬嗎？怎麼這麼不會做生意？」原PO依然抱持氣度的回說「真的非常抱歉，如果我算990給您那剩下不足的地方我要負責自掏腰包補上的！」客人依然不放棄地盧說「我又不是只住一次，你這次算我便宜我下次還會來的！」原PO接著反問對方「然後下次來的時候，就要說上次你都算我990而已這樣嗎？」

客人眼看無法達到目的，開始爆氣大吵「你怎麼這樣講話？我覺得你這樣態度不行！我一定會去網路寫你們負評讓人家知道你們態度有多差！」原PO無奈地說「謝謝您，我們也正好需要有人幫我們打免費廣告，最好順便去投訴報紙，好讓我們有機會可以提供收音影像還原現場！」文章曝光後，引發網友熱議，「原PO的回應方式超讚」、「樓梯間一個晚上80元，看他需要嗎」、「心有戚戚焉...得不到他要的，就是我們服務態度差，覺得這社會真的病了...」。

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