擺攤替女兒徵婚8年未果 老爸感嘆：後悔養得太優秀！

2018年04月01日 14:20 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸北京的中山公園有一個角落被稱為「相親角」，每個星期四和日都會有老人來「擺攤」，替自己的未婚子女找對象；其中有一篇徵婚啟事很反常，「找身高不到160公分、沒房產、年紀比我大一輪等的男子」，女主角的老爸解釋，「都怪我閨女太優秀」。

綜合陸媒報導，該名老爸在公園中擺出的徵婚訊息，寫著「尋不到160公分的，無獨立住房的，月收入人民幣2800元(約新台幣13000元)、年紀大我一輪的…」，都是一些不太像是正常擇偶條件的內容，她的老爸解釋，「會提出至些不尋常的條件，『都怪閨女太優秀』」。

她們的爸媽看起來都很疲憊，但眼神中卻充滿希望。(圖/ 翻攝自微博)

女主角的老爸說她今年29歲，曾經赴海外留學，回鄉就到高中當老師；他說自己從女兒1歲左右就開始培養她，9歲英文就說得流利，但這樣子卻讓他感嘆地表示，「後悔將她培養得這麼優秀」。因此徵婚條件若寫得太刁難，真的就沒有人要她，通常到相親角的男人都是想找個「普通的」老婆，「找個優秀的老師幹嘛？」

不過，該名老爸最後表示替女兒找對象已經7、8年，「事實上她已經做好了單身的準備，但我們作為父母還是擔心她」。在中山公園的相親角地上擺滿了許多女孩的徵婚啟事，長達100多公尺；儘管她們的爸媽看起來都很疲憊，但眼神中卻充滿希望。