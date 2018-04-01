不受苦就不成熟！小六生心疼母被暗諷 留信離家出走

2018年04月01日 14:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些小孩子自尊心強，面對課業壓力與師長的指責，有時他們一想不開，甚至會用離家出走的方式逃避。大陸杭州臨安一名13歲男學生，日前因認為自己學業不佳，遭到老師冷嘲熱諷甚至波及母親，因此難過的離家出走並留下信，表示「不受苦就不成熟」、「要去看看人間冷暖」所幸學生家長立即發現，趕緊報警找到孩子。

根據《杭州日報》報導，目前正就讀小學六年級的林林(化名)，與家人住在閑林，上個月23日上學時拒絕父親接送，選擇步行至學校，然而他的母親卻得知孩子根本沒去學校，她至兒子的房間，發現了一張紙條，上面寫著「老師在罵我時也把你給諷刺了一番，她說讓我抄，回去讓你媽陪你抄，言外之意就是你教不好我，只知道偏向我，說明你是個失敗的家長」。

林林也提到，自己離家出走並非為此事，而是已被學校傷了心，他的心裡還是很愛父母親的「但我也想去外面待幾天，有句話叫『不受苦，就不成熟』我走了」。其母親得知後心急如焚，趕緊連繫警方與老師，最終於當天下午找到他，而林林看見父母後也哭了起來「你們不應該來找我，我自己會回去，讓我一個人待著！」甚至還吵著要跳河，直到情緒冷靜後才與父母回家。

事後，林林的母親表示，孩子平時成績不差，只是因為作業忘記寫，又誤解老師的意思，自尊心強的他才會做出傻事。許多網友則表示「現在小孩的課業壓力真的很大」、「老師的教育方式錯了」，不過也有網友認為「現在小孩真難教」。