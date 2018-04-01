14歲女孩睡夢中遭繼母殺害 半年前校刊撰文訴苦「偷著長大」

14歲女孩睡夢中遭繼母殺害 半年前校刊撰文訴苦「偷著長大」(圖/ 翻攝自秒拍影片)

友善列印
／綜合報導

擁有父母疼愛對於一般人是最平凡的幸福！上個月大陸湖北省驚傳一名14歲國中女生慶慶睡夢中遭繼母殺害，案發現場相當血腥，警方事後將繼母逮捕，但並未說明詳情；不過，早在半年前，慶慶就曾在校刊發表文章《偷著長大》，寫到遭繼母苛刻對待，連老師都沒想到作文的內容居然是事實。

綜合陸媒報導，日前湖北公安縣章庄鋪鋪出所證實殺害慶慶的兇手就是其繼母，案發時間是3月24日慶慶睡夢中，繼母持刀攻擊她，連附近居民看到案發現場都表示「相當血腥」。學校老師們得知慶慶遇害一事都感到震驚，她的國文老師還特地在微信朋友圈哀悼，「一朵鮮花的生命，殞落在一段失敗婚姻的魔掌裡，2歲的她就失去了母愛」。

在慶慶過世後，有老師找到慶慶半年前投稿校刊的文章，一篇名為《偷著長大》的優秀作文，內容提到她有一個務農的爸爸，但爸爸一年到頭幾乎都在工作，而她的母親不是親生的，又很不喜歡她，遇到爸爸生日時，繼母卻一點表示都沒有，她便偷偷拿50元私房錢替爸爸買蛋糕；從文章中能感受到慶慶與爸爸感情很好，但沒想到最後她卻遭到繼母殺害。

慶慶的班導師提到，慶慶2歲的時候親生母親去世，爸爸和繼母再婚後還有生下一個兒子，所以慶慶平時都跟奶奶一起住；老師還說，「學校報到和家長會都是奶奶參加」。在慶慶遇害隔天，課堂上老師帶著所有同學點蠟燭，為她送行。

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