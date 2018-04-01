2018年04月01日 15:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

受訪忘記「人中」怎說！原住民阿公創新詞 網友笑翻

老一輩的原住民，對於說中文較不流利，往往會鬧出趣事。泰雅族一名曾姓阿公日前與議員發生衝突，受訪時他控訴對方的老公動手毆人，並用手指指著人中說「他一拳就打到我這個，呃...」，但疑似一時想不起來這個部位叫什麼，竟自創新詞脫口說出「上巴」，讓不少網友笑翻。

日前一名曾姓女子指控，當地縣議員的丈夫因土地問題與他們起衝突，當時對方拿出手機蒐證，阿公不悅的揮開對方的手機，沒想到兩人從吵架變成互毆，事後泰雅族阿公受訪描述衝突經過。

曾姓阿公的孫子也PO出阿公的生活照(圖翻攝自/加藤軍台灣粉絲團 2.0)

他說「我就把他的手機飛起來，我飛起的時候，我就沒有那個準備說他會打人，我以為他不會打人」，講到對方揮拳打中他人中時，因他一時忘記該部位怎麼說，想了老半天才脫口說出「上巴！打到我，那時候我的牙齒掉下來」。

曾姓阿公的孫子也PO出阿公的生活照(圖翻攝自/加藤軍台灣粉絲團 2.0)

許多網友看完這段影片後紛紛表示「我也很不懂明明下巴的上面應該叫上巴，為什麼要叫上唇？」、「原來那個地方叫『上巴』～」、「好可愛的上巴爺爺」、「原來一直以來我們都唸錯」、「嘴唇絕對叫中巴」。而留言中也釣出阿公的孫子表示「不要嫌棄我的上巴爺爺 人家正港的原住民！」這段訪問也意外讓該名阿公爆紅。