怪蟲停在窗戶產卵嚇壞他 網驚呼：這有毒碰到皮膚會爛

2018年04月01日 16:54 邱柏玟

天氣越來越熱，日常生活中也許很多蟲蟲開始出沒，造成民眾困擾。最近有一名網友在家裡的窗戶外面發現一隻長相怪異的昆蟲，仔細看還發現牠的屁股有幾顆蛋，原來是跑到他家產卵，讓他嚇得不知所措；不少網友一看照片就知道是「荔枝椿象」，還警告他「有毒碰到皮膚會爛掉」。

今(1)日稍早，原PO發現怪蟲飛到他家產卵，但他不清楚是什麼昆蟲，於是拍照向《批踢踢實業坊》鄉民求助；沒想到馬上釣出大批專業人士，紛紛替他解惑，「荔枝椿象，汁液有毒」、「超級害蟲，農作物都快被牠害死」，有人更建議他請環保局來處理。

原PO發現家中窗外出現怪蟲，趕緊拍照向《批踢踢實業坊》鄉民求助。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

後來原PO也在底下回應表示，他出門回家後椿象就不見蹤跡，但窗戶上仍遺留牠產下的卵，當下要想辦法將卵處理掉；有不少網友建議他用火烤，沒想到原PO居然直接用打火機朝窗戶紗窗點火，讓他尷尬地說，「烤一下紗窗直接破掉」。無厘頭的處理方式讓網友笑歪，還有人忍不住說，「結果但還沒燒掉」。

荔枝椿象是一種體型較大的昆蟲，牠們以植物為食，往往被視為農業害蟲，每到夏天，台灣南部許多果農都被這蟲害得很慘，像是龍眼和荔枝都因為牠們，害得很多果農不敢採收；據說牠的汁液有毒，皮膚若是沾黏到汁液會有灼傷的感覺。