這誰敢住？家被19座墳墓包圍 屋主住得心裡發寒

2018年04月01日 17:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多墓地多半會蓋在山坡上，主要就是為了遠離人群。江蘇泰州市姜堰區溱潼鎮南寺村有一處住戶，屋外附近竟埋有19座墳墓，無論是出門還是開窗，映入眼簾的都是墳墓，雖然未曾有怪事發生，但看在她與家人眼裡，卻感到相當不舒服。

綜合陸媒報導，當事人高姓女子的家共有兩層，而房屋的坐位是正南正北且靠水面，詭異的是，她們家的東西兩側竟分佈19座墳墓，而且有些甚至緊貼在她們家的院子圍牆。高女表示，自己每天都過得很害怕，有些墳墓甚至近到1公尺不到的地方。

高姓女子與家人都感到相當不舒服(圖翻攝自/澎湃新聞)

她透露，這間房子於1990年興建完成，且有合法的手續，當時東西兩側就已蓋有一些墳墓，但並不明顯，不過近幾年農村村民開始興修祖墳，加蓋了墳頭及墓碑，甚至還有人在她家門前，建設新的墳墓，而自己長期在外工作，家裡的長輩年紀大，對此根本無力抵抗。

對於高女的指控，南寺村負責人也不否認，而村黨支書雍吉華則表示，新建設的墳墓其實已違法，因為村內未同意新墳建設，且根據《殯葬管理條例》指出，建於河堤周邊的新墳墓，實際上都是遭禁止的。高女向相關部門反映，而溱潼鎮政府也曾要求興建墳墓的親屬，必須於2017年5月1日前進行遷移或就地平墳，不過卻只有兩戶人家遷墳。

房屋的坐位是正南正北且靠水面(圖翻攝自/澎湃新聞)

村黨支書雍吉華表提到，由於當時有親屬挖錯了墳墓，因此造成糾紛，也導致墳墓沒有遷成功，且許多親屬保有傳統觀念，認為遷墳對後代不利，因此不願意，目前僅能計畫於清明節前後，先將這些墳墓平掉與去除墳頭。不過，許多網友則認為「你蓋房子的時候就有墳了啊！人家比你先到，你自己選的地方，現在又說不願意？」、「還是遷地方另安家，心裡比較踏實吧！」