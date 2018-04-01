腦癱運動員搭廉航求助被拒 惡劣空服員要求她「證明自己殘障」

2018年04月01日 17:39 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近英國有一名女子華納(Sophia Warner)搭乘易捷航空(Easyjet)回家，飛行途中因為她患有腦性癱瘓，向空服員尋求協助，卻被對方回絕「妳看起來很正常，為什麼需要幫助」，讓她路途都在默默啜泣；後來她將這段意外插曲分享到推特，痛批「易捷昨天在大眾面前要我證明自己是殘障」，讓她相當崩潰。

綜合外媒報導，今年43歲的華納是一名田徑運動員，曾代表英國參加2012年夏季帕拉林匹克運動會，在當地還是一名賽事播報員。3月27日的時候，華納在推特上分享她的慘痛經歷，「我過去從來沒有在推特上抱怨，易捷(航空)昨天在大眾面前，要求我證明自己是殘障，太令人崩潰」。

華納對此解釋，自己向空服員尋求協助，但對方卻質疑地說，「妳看起來很正常，為什麼需要幫助」，認為她外觀並不像殘障人士，為什麼需要別人幫忙；但空服員的態度讓她當下十分難過，路途全程都在哭泣。後來貼文引起大眾注意，易捷的發言人財表示，已與機場人員瞭解詳情，將來會確認員工都有受到充分培訓。

華納(圖右)除了是一名運動員，在當地也是一名賽是播報員。(圖/ 翻攝自推特@Sophia Warner)

而帕拉林匹克運動會是為了身心障礙者舉辦的綜合型國際賽事，像奧運一樣有分成夏季與冬季，而參賽的運動員多有截肢、失明或腦性癱瘓等症狀。華納主要是短跑選手，她曾在2011年的賽事中拿到銀牌。

腦性癱瘓就是所謂的腦性麻痺，通常是在幼年早期出現的「永久性」運動障礙，而症狀也因人而異；主要常見的運動性傷害有肌肉協調性差、肌無力、肌肉僵直、吞嚥及說話困難，甚至出現顫抖的狀況。不過，大部分原發性病徵不會因為年紀增長，而變得更嚴重。