最幸運！花千元買海螺當下酒菜 剖開驚見價值近8千萬「美樂珠」

最幸運！花千元買海螺當下酒菜 剖開驚見價值近8千萬「美樂珠」(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

大陸福建一名陳姓餐廳老闆花了200元人民幣(約新台幣925元)買了5隻海螺(也叫美樂螺或黃螺)，準備料理當下酒菜招待親戚，剖開海螺腹部居然發現3顆罕見的「美樂珠」，最大的更重達29.94公克。15年前香港的一場拍賣會上，一顆約重20公克的美樂珠就以270萬美元(約新台幣7836萬元)賣出。

綜合陸媒報導，在福建泉州開餐廳的陳先生在3月25日從崇武買了5隻海螺，花了200多元人民幣(約新台幣925元)，買回來後就放在池裡飼養；在3月28日晚上有親戚到餐廳用餐，陳先生決定料理3隻海螺當下酒菜，沒想到剖開時疑似切到什麼東西，「我就用手去摳，摳出來發現是一小顆黃色的珠子」。

陳先生一開始只是將珠子放在盤子裡，和親戚們說那是珍珠，但眾人以為只是哄小孩的玩具，後來他繼續切海螺，豈料又被他發現2顆更大的珠子，最大的那顆大小有如鵪鶉蛋；他先前有在新聞看到過這種珠子，知道是罕見的「美樂珠」，也記得它們的價值不斐。

後來陳先生將3顆珠子拿去鑑定，最小的有1.32公克，中的有10.20公克，最大的有29.94公克，他也表示，「這是天降福氣，如果沒有賣出去，就作為傳家之寶」。而2003年香港的一場拍賣會上，就曾有一顆重達20公克左右的美樂珠，以270萬美元成交(約新台幣7836萬元)，當時創下單顆珍珠賣出價格的世界紀錄。

美樂珠又被稱為龍珠、火焰珠，它是海螺的結晶體，通常找到的概率是數千分之一，而尺寸越大、品質良好的珠子更是罕見。美樂珠的成分和大多數貝殼類雷同，是方解石及霰石微晶集合體，常見的顏色有黃、橘黃、橘紅、黃褐到白色，形狀也有許多種，其中圓形的珠子價值最高。

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