靠2項收入賺到三千萬！他分享秘訣 網讚爆：好受用

2018年04月02日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在全球景氣不好，許多年輕人對未來充滿迷茫。有一名30幾歲的網友，分享賺到第一個1百萬美金(約新台幣台幣3000萬)的喜悅，更透露自己並非靠投資股票，或房地產賺錢，而是靠努力上班與創業累積財富，更寫下賺錢應保有3項正確心態，讓不少網友直呼「受用無窮」。

一名30幾歲的網友在《mobile01》分享賺錢的經歷，表示最近賺到人生第1桶百萬美元，也算是人生的一個里程碑，而他並非靠著投資股票或房地產置產，也不是暴跌暴漲的比特幣，而是靠「努力上班與創業」才讓他有這番成績，自己就是個光憑後天努力的平凡人，而他也大方分享自己的心路歷程。

網友靠「努力上班與創業」累積財富，非常的辛苦才有這番成績(示意圖/達志影像)

原PO說出三點正確心態，第一點就是「做喜歡做的事」，因為喜歡才有動力堅持下去；第二點是「與其埋怨不如動手改變自己所處狀態」，因為成天抱怨其實並無法改變現況；第三點則是「家人給的是背景，自己打的才是江山」，不用抱怨背景不好，因為只要肯努力也有機會成為富一代。

對於這三點分享，許多網友紛紛表示「大恭喜！一樣是自己創業的我，能夠知道您這一路走來一定很不容易！」、「給樓主100分。身邊好幾個富二代，生活過得像皇帝，但心態就跟渣一樣。靠自己還是比較實在」、「沒有不景氣只有不爭氣」。不過也有網友認為，原PO分享的心得過於籠統「所以你到底做什麼行業？這行業的挫折是什麼？」

原PO也不吝嗇的分享自己的故事(圖翻攝自/mobile01)

而原PO也進一步解釋，他是做視覺設計兼寫程式的工作，這種工作在台灣長輩眼裡就是「沒錢途和辛苦的職業」，由於不想活在別人的眼裡，因此他毅然決然離開高薪大公司，儘管起初家人都不支持，但他始終堅持「努力」的信念。他也提出建議「每天都要確定今天的自己比昨天的自己學到東西；每一天沒有白過；最重要的是能專注，進而對讓你分心的人和事物說『不』」。