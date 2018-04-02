哪一縣市道路規劃最差？網友激推「新竹、台南」

該圖地點位在高雄民族路橋。(示意圖／王錦河攝)

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／綜合整理

這幾年台灣不少地方都開始規劃都更，要復甦都市機能，改善民眾的居住品質。近日就有網友上網發文討論哪個縣市的道路規劃最差？他表示，自己住在被人稱做「八卦陣」的新北市中永和一帶，如果走到中永和較少去的地方時也會有迷路的困擾，而他列出3個認為比中永和還慘的地方，而該文一出隨即引發網友熱議。

一名網友在PTT上發文問道「哪個城市的道路規劃最該砍掉重練？」他列出了3個縣市，像是「基隆」，到處都是單行道，感覺想要做棋盤式規劃，但「有些地方又做的歪歪的，找地方要找很久」。

還有「嘉義」，經過市場、夜市時，沒有清楚標示車輛禁止進入，「不知道是那裡本來不能擺攤還是本來就沒有標示，車輛一轉進去又因為道路太窄或單行道不能迴轉，只能跟著人潮一起塞，還有圓環所在的地方並沒有加速車輛通過的功能。」

最後原PO認為沒救的地方就是「台南」，道路以各種角度交會，且寬度僅夠畫出汽車雙向各兩線道，卻硬要把外側畫機車優先道，內側畫禁行機車，正常使用下右轉汽車一定和直行機車衝突。

他強調，台南地區的「圓環」設計更是失敗，綠燈一起步馬上就可以到下一個號誌等紅燈，圓環內甚至還有停車格，「遇到有車子要停車或是車格內的車要駛入道路時，還要停下來等待，圓環繞完一圈大概要4到5分鐘，應該算是塞車的根源之一。」

文章一出，立刻引起網友激烈論戰，不少人都認同原PO的說法，但基隆、桃園、新竹、台中、高雄等地也都紛紛被網友推上榜，認為「你來中壢看過就知道了」、「台中台灣大道真的很恐怖」、「新竹更誇張」、「新竹桃園，砍三次可能都沒救」、「新竹跟桃園超常出現不對稱的路口，大路接小巷，甚至是一條路上有好幾種的道路縮減」、「高雄啦！一堆補丁路」、「臺南還有圓環7個路口的是...？」、「高雄也只有市區舒服，其他地方亂到爆」。

文章來源：PTT

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