女兒生病沒胃口...只想吃這家蛋糕 老闆暖舉竟讓媽含淚抱怨！

2018年04月02日 11:17 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

有一名媽媽發文表示，女兒感冒身體不舒服，已經幾天都沒好好吃東西，結果突然說想吃某間蛋糕店的蛋糕，媽媽聽到女兒終於想吃東西了，開心不已立馬衝去買，結果老闆知道後，一個暖舉令她忍不住抱怨「為什麼這麼用心對客人！」

該名媽媽網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，女兒已經高燒2天了，且完全沒有胃口，不吃不喝讓她好擔心。於是她買了塊蛋糕希望能讓女兒有點食欲，總算是吃掉了半塊的蛋糕，結果隔天又一整天都沒胃口，到了晚餐時間，女兒才主動開口說「想吃昨天的那家蛋糕」，媽媽聽到後立刻衝出門去買。

只是當媽媽到達蛋糕店時，店家已經打烊，而且蛋糕已經賣完，她失落的挑了個奶酪準備要回家時，老闆突然追了出來，手上還提著小盒蛋糕說，「媽咪，如果妳不介意這是蛋糕的邊，那我包起來給妳帶回去給妹妹吃好嗎？生病沒胃口還是要多少吃點東西。」老闆的暖心舉動讓她相當感動，原來是老闆在店裡聽到她講述女兒生病的經過，「什麼都不吃、只想吃你們家的蛋糕」，於是趕緊用剩餘的食材完成小蛋糕。

媽媽直呼，「我拿著蛋糕，覺得這是我活了30幾年收到最貴重的禮物了，或許這蛋糕不是漂亮的，但是絕對是最好吃最温暖的」，並表示「我要抱怨老闆！為什麼這麼用心對客人，害我差點在外面哭。」文章曝光後，暖哭不少人，「這樣的老闆，不推不行」、「太暖了，忍不住想哭」、「太可惡了！這種店家要用新台幣給他教訓一下」。