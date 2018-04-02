賣一本書只賺30元！台灣作家淚揭「還要自己刷排行榜」

2018年04月02日 11:30 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

大米：你自己的書你買幾本？

作家A：兩百多本吧！我大概花了五、六萬買自己的書。

作家B：我大概砸了三萬。

至於黃大米呢?自產、自銷、自買了多少呢？一萬元左右。

為什麼我們要自己買自己的書，且還都沒用作者六折的折扣價買，有兩個原因：

第一、買來送給親朋好友

例如：大米媽媽跟大米爸爸都很開心大米出書，所以會拿去送朋友，我自己也會送一堆給師長跟朋友，書一下就發光光了(但我買太多，目前家裡還有二十本左右，哈哈哈哈)。

第二、衝排行榜

我們這些作者跟你們一樣，都用七九折價上網買書，如果你寫了一本書，會很像生了一個小孩，你當然會希望這孩子表現好一點，花一點補習費(購書費)，你也心甘情願。

私底下我們幾個作者都笑說，以後出版社找作者，應該先看財力證明，有錢買自己書的作者第一優先，第二種可以考慮的作者是企業老闆，以及有許多信徒的宗教大師，或是有很多樁腳會力挺的政治人物，這些有錢人也通通有能力買很多自己的書，是銷售的保證款。

一本書我們會賺到多少呢？30元左右 (我知道很少，請收起你的眼淚，我還挺得住，不用同情我)，對，就這樣而已。所以我們這些作者都有一份本業，是靠著本業的薪水，才不會餓死，也才可以對銷售淡然一點。

我們這些有穩定工作的人，為什麼閒著沒事幹還要出書？

孩子，我們這些中年人也跟你們一樣，也是在累積資歷，不斷的跟生命奮鬥，在職場拼搏，也希望出書這個資歷，讓我們未來多一點競爭力，甚至在找工作時，當兩個求職者能力差不多時，出過書的我們，可以因此勝出。人生就是不停的奮鬥與前進，老狗也是要拼命學新把戲的。

台灣書市冷清，我們這些作者跟出版社的關係很像契約工，如果一本書，沒賣超過三千本，大家從此老死不相見，因為賠錢貨寫的東西，出版社不會再跟你續約下一本，不然他們公司也會垮台。

至於同家出版社的作者，彼此幾乎都不認識，因為大家都是出版社的契約打工仔，每個作者各自在這城市的某個角落跟出版社簽約，簽完後就解散，作者回到自己的家中打字，非常非常的宅。

所以之前有粉絲覺得寶爺推薦我的書，特別來留言酸我說我們是同出版社的所以吧啦吧啦⋯⋯，還到寶爺的臉書留言一樣的酸話，我就很不以為然，知道嗎？像我們這兩個極度任性，很做自己，以及生活還算過得去的人，不會像這位粉絲認為的那樣，願意為了一點錢，去推薦不愛的書(摔滑鼠表達憤怒)，以及作者們都這樣含辛茹苦的活著了，為何還忍心來酸呢？我們是賺了你多少錢呢？值得這位黑粉朋友四處追罵？

冷靜一下，繼續說，一本書大概賣個三千本，出版社會願意跟你續約，三千本作者拿到的大概是九萬，九萬聽起來很多，但你知道的，書不可能每個月都出，作者自己也寫不出來，讀者也不會每個月都買你的書，因此幾乎書跟書之間，會間隔一到兩年，所以一個作家要靠這九萬元，吃穿一年，難度很高，除非你會「行光合作用」，或者學會「西北風喝到飽」的特異功能，不然以這市道，當一個作家，你會很辛苦。

我比較建議想要當作家的年輕孩子，你去找一份工作先做，之後邊寫書，你經濟壓力會小一點，得失心也會輕一點，另外，上班可以增加你的人生閱歷，這是寫作的能量，一如我的書，之所以好看，絕對不是我的文筆過人，而是，我的人生閱歷豐富，我都常說我的書，是一本成人版的「聊齋誌異」，裡面有很多珍禽異獸的行為可以學習。

至於寫作的技巧，不好意思，因為我到現在都覺得自己寫得不好，還有很大的進步空間，所以我無法跟你分享，你可以去問問陳雪老師、童偉格老師或者駱以軍老師，她們比較強大。

但我可以跟你說嘴的是，「老當益壯」的我非常努力，當我確定要繼續寫作時，我家裡買了超多純文學的書、心靈類的書以及商管類的書，抓緊時間閱讀，走路時就戴上耳機聽演講，我非常努力地，去增強自己的大腦。

另外，為了打磨文筆，四十幾歲的我，跑去參加印刻文學營，參加這種營隊的大學生居多，我顯得有點突兀，且我深深知道不可能參加完後，寫作功力大增，我之所以願意請假不上班賺錢，還花錢去參加文學營，是想聽聽那些厲害的作家，是怎樣增強寫作功力，偷一點可以進步的方法回來。

在此分享我聽到的，她們這些作家都會抄寫一些厲害的書，例如張愛玲等等，去增加詞彙，學習名家的技巧，總之抄書，是我聽到最多作家提起的。

年輕的孩子，你的作家夢，是很珍貴的，但這條路是很艱辛的，因此我講出最殘酷的地方，讓你了解，希望你可以邊工作，邊寫作，肚子才不會挨餓，我覺得成名不一定要趁早，吃飽有體力後慢慢來也可以。

至於有沒有人當作家賺大錢，有，有，有，據我知道，有人一本書拿到四百多萬的版稅，但這樣的人真的不多，也許你是那個少數，你可能寫作有天紅到買下帝寶等級的豪宅，到時候歡迎你來嗆我，但我想，如果你有那樣的一天，你也會懶得來嗆我，因為你過得太好了，好到你想不起我，可見得把自己過好，有多重要。

祝福，每個有夢的人，都可以實現夢想。條條道路通羅馬，方法百百種，能到最重要，不見得要過苦日子。

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