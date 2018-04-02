三明治是隔夜的？早餐店員工曝真相 客人超扯迷思有這些

2018年04月02日 12:15 杜炤佑

「會有人認為三明治是前一天做的嗎？」日前一名在早餐店工作的女網友在臉書PO文表示，總有客人質疑店內的三明治都是前一天做的，但她強調，三明治都清晨4、5點上工快速製作的，「才能來的及大家上班上學拿！」文章也引起同行的網友熱烈回應。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「自從在早餐店工作後，每天總是有人客說『三明治都是前一天做的我不吃！』」原PO則無奈地說：「三明治卻是我們都要四、五點上工，快速製作，才能來的（得）及大家上班上學拿。」對於網友的疑問「沒賣完都怎麼處理」，她解釋：「丟掉或是自己吃跟員工吃，或者給來拿資源回收的阿伯」。

原PO也說：「基本上三明治都是當天賣完，時間久了，你大概會知道要做多少量，除非人暴增現場馬上做，但基本上不會有多。」對此，也有同業的網友留言抱怨，每天總會聽到有客人問「為什麼三明治的蛋和肉是冷的」，原因是食材若是沒放涼就包裝，吐司就會濕軟掉，因此店家都會將該煎、該炸的品項攤開在網子上放涼，以免三明治口感不佳。

文章一出，其他網友則紛紛留言「前一天做的前一天都賣光了，哪會留到今天給你吃啊」、「沙拉、美乃滋放一天會壞掉」。(圖/本報資料照)

文章一出，其他網友則紛紛留言「前一天做的前一天都賣光了，哪會留到今天給你吃啊」、「沙拉、美乃滋放一天會壞掉」、「前一天做的就算要放，放到下午早就不太能吃了」、「回他，賣都賣不夠了，前一天的哪輪的到你吃」、「還會有客人問我說…三明治怎麼都冷的」、「那都是早餐店早起做好的，有時候很早去他們正在包」。