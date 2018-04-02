借6萬一個月後得還46萬！女大生糊塗掉入借貸陷阱

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

經濟不景氣，有不少人被生活開銷追著跑，經濟拮据時更會找人借錢，度過當下的危機。大陸杭州有一名女大學生透過民間借貸借了1.4萬元人民幣(約新台幣6.5萬元)，但過了一個月時間對方竟要她還10萬元人民幣(約新台幣46萬元)；原來這是民間借貸的套路之一，看準借款人急用錢，才會「先騙簽借據再說」。

綜合陸媒報導，來自杭州蕭山的一名謝姓女大學生在2016年11月時因為手頭拮据，找到一個民間借貸借錢想撐過那段時期；謝女當時向郭姓負責人借款2萬元人民幣(約新台幣9.2萬元)，利息說好是6千元人民幣(約新台幣2.8萬元)。

在雙方簽借據時，謝女發現上頭寫著「借款金額10萬元人民幣(約新台幣46萬元)」，但郭男也只說「會把剩餘的錢給她」，謝女也因為急著用錢，就直接簽了借據。謝女糊里糊塗地簽完借據，除了借款金額有誤之外，她也沒有發現上面並沒有寫清楚「出借人」，最讓她錯愕的是，她也只有拿到1.4萬元人民幣(約新台幣6.5萬元)。

到了2016年12月，郭男才找來一名王姓男子，並且在借據的出借人寫了王男的名字，接著居然由王男以債權人的身分向法院起訴謝女，要她馬上歸還借款的「10萬元人民幣(約新台幣46萬元)」；但法院在審理期間發現事有蹊蹺，便駁回王男的訴訟，後來也查出郭男和王男意圖捏造事實謀取不正當利益，涉嫌虛假訴訟將被追究刑事責任。

而民間借貸往往有幾種套路讓借款人上當，像是「虛構大額借款金額」，借款人拿到的金額跟借據上有落差，可能就會發生像謝女的狀況；還有典型高利貸的作法「砍頭息」，假設借了2萬元，利息6千元，但借款人實際只拿到1.4萬元，但按照說好的利息計算，她就得還2.6萬元；「出借人隱藏姓名」也是民間借貸常用的手法，借據上不寫債主名字，不僅事後可應付法律訴訟，也能便於債權轉移。

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