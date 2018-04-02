肖想女性提早5年退休！阿根廷男鑽漏洞「變性」

肖想女性提早5年退休！阿根廷男鑽漏洞「變性」(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

許多國家會規定國民需年滿幾歲，方可享有領退休金的福利，不過有時男女限制不同，也造成有人鑽漏洞。阿根廷女性退休年齡為60歲，而男性則為65歲，薩爾塔省(Salta)一名60歲退休公務員，為了能夠提早領到退休金，竟將自己的名字與性別都改為女性。

60歲男性公務員塞爾吉奧(Sergio Lazarovich)，先前將身分證上的名字改為女性名Sergia，甚至將性別也改為女性，他向戶政事務所的辦事員表示，從小就認為自己是女生，從來都沒有認同過男性性別，但事後他的親屬卻爆料，塞爾吉奧性這輩子就是愛女性，根本不可能對男性有興趣，他甚至還有一段長達25年的婚姻，與前妻育有2名孩子。

不僅如此，塞爾吉奧就連離婚及申請變性成功後，仍舊與女性約會，而他最不可能變性的主原因就是他「恐同」，經常批評同性戀與變性者。而此事件曝光後，他的朋友更加碼爆料，塞爾吉奧其實早在之前就曾表示，對於阿根廷的退休法相當不滿，認為男性為何必須比女性多工作五年，甚至想打「性別歧視」的官司，但最終卻因勝訴機率低而放棄，因此才將點子轉向《性別認同法》。

而塞爾吉奧的假變性消息傳開後，他也指控各界媒體報導不實，認為改變性別為個人自由，不需要向其他人解釋原因，更表示「假若男女退休年齡相同，他也不會有這麼多抱怨」，而當地政府機關目前仍未收到塞爾吉奧的退休申請，若收到也會交由律師，評估這份申請是否合法。

實際上，阿根廷政府於2012年5月通過《性別認定法》，允許年滿18歲的國民有自由選擇性別的權利，且無須經過法律、心理和醫療程序等證明。

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