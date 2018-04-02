挖眼珠＋斷手指！IS追隨者變態殺妻 強迫3子女觀看全程

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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澳洲墨爾本一名36歲男子是「伊斯蘭國」(IS)支持者，疑似跟27歲的老婆爭執，竟持刀凌虐她到死亡，用刀挖出她的右眼珠，還用各種刀割全身多處，又將她的兩根手指切斷，最驚人的是，他逼迫3名不到6歲的子女全程目睹媽媽被虐待。驚方調查後，推測他是因為老婆反對他加入聖戰，才會發生這起駭人悲劇。

據《每日郵報》報導，這起事件發生在2016年於墨爾本維多利亞州的布羅德梅多斯，到了3月29日才再次開庭審理，從調查報告得知，嫌犯犯案時，要分別只有6歲、4歲和2歲的3名子女，全程觀看他持刀殺害他們的媽媽，事後居然還用死者的信用卡帶他們去買點心。

IS旗示意圖。(圖/ 取自達志影像) IS旗示意圖。(圖/ 取自達志影像)

嫌犯用刀襲擊27歲老婆，在死者臉部和生殖器多處都看得到明顯割傷，他甚至將死者的2根手指切斷，並將右眼珠挖出來後丟進馬桶沖走，最後老婆因為失血過多當場死亡。死者遺體後來是在嫌犯住家附近的樹林中被發現，遺體被用塑膠和絕緣膠帶綑綁，傷勢嚴重到警方無法判斷性別，得藉由DNA檢測。

經過警方調查，嫌犯是一名IS追隨者，他狠下毒手殺害老婆，可能是因為他想要到敘利亞加入聖戰，但被老婆反對。而法官拉斯里(Lex Lasry)表示，嫌犯被拘留634天後仍無悔意，他更辯稱自己受到「聖戰理想主義」影響，還有吸食大麻產生幻覺才會殺妻；不過，拉斯里不採信他的說詞，判處嫌犯終身監禁。

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